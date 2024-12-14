Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 456 Sözleşmeli Personel Alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımladı.
Alım Yapılacak Pozisyonlar
Yayımlanan ilan kapsamında, aşağıdaki alanlarda personel alımı gerçekleştirilecektir:
- 14 Çözümleyici Sistem Programcısı
- 13 Programcı
- 3 Mütercim-Tercüman
- 22 Mühendis
- 128 Büro Personeli
- 202 Destek Personeli
- 28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- 46 Tekniker
Başvuru Süreci
Adaylar, 16-27 Aralık tarihleri arasında başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecektir.
Giriş Sınavı Bilgileri
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.