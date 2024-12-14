Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 456 Sözleşmeli Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Yayımlanan ilan kapsamında, aşağıdaki alanlarda personel alımı gerçekleştirilecektir:

14 Çözümleyici Sistem Programcısı

13 Programcı

3 Mütercim-Tercüman

22 Mühendis

128 Büro Personeli

202 Destek Personeli

28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

46 Tekniker

Başvuru Süreci

Adaylar, 16-27 Aralık tarihleri arasında başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Giriş Sınavı Bilgileri

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.