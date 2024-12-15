Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Dalgalı: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugüne göre yaklaşık yüzde 37,7 artarak 1 milyar 642 milyon 56 bin 15 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatları, saat dilimlerine göre değişkenlik gösterdi. 09.00-11.00 ve 13.00-18.00 saatlerinde fiyat 3 bin lira olarak tespit edildi. Diğer yandan, en düşük fiyat 03.00 ve 04.00 saatlerinde 1425 lira olarak belirlendi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Bir megavatsaat elektriğin gün öncesi piyasa için aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 615 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 648 lira 8 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Spot Piyasa Fiyatları

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük ise 1050 lira olarak belirlendi. Bu dalgalanmalar, piyasanın volatil doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor.