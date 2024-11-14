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Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği

Şanlıurfa'da küçük işletmelere 12 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Protokol, ŞUTSO ve World Vision International arasında imzalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:40
Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği

Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere Hibe Desteği!

Şanlıurfa'da, küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği sağlanacağı duyuruldu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu önemli destek, World Vision International ile imzalanan bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı

Bu protokol kapsamında uygulanacak olan Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı ile oda üyesi küçük işletmelere toplamda yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği verileceği bildirildi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "World Vision International ile kurduğumuz temaslar neticesinde küçük işletmelerin desteklenmesi için çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 12 milyon lira hibe bütçesi ayrıldı. World Vision International Türkiye Ülke Temsilcisi Mustafa Özdoğan ile bu protokolü imzaladık. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başvuru Bilgileri

Destekten yararlanmak isteyen küçük işletmelerin, protokolün ayrıntılarına ŞUTSO aracılığıyla ulaşabilecekleri belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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