Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç: Merkez Bankalarının Toplantı Haftası

Küresel Piyasalarda Olumlu Bir Hafta Başlangıcı

Küresel piyasalar, ABD, Japonya ve Birleşik Krallık merkez bankalarının önemli para politikası kararları ve yoğun makroekonomik veri takvimiyle bu haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede önemli adımlar atılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantılardan bankaların gelecekteki yol haritalarına dair ipuçları bekleniyor.ABD Ekonomisinde Yumuşak İniş Senaryoları

ABD'de ekonomik aktivitenin olumsuz etkilere rağmen güçlü kalması ve enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarını ön plana çıkarırken risk iştahını artırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 aralığında tutması öngörülüyor. Bu toplantıda verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, piyasalarda etkili olacak.

Yılın geri kalanında Fed'in 3 kez faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların stratejilerini şekillendiriyor. Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunun, Fed'in faiz indirimine dair soru işaretlerini giderebileceği düşünülüyor.

Bu hafta aynı zamanda büyük şirketlerin bilanço döneminin yoğun geçmesi bekleniyor. Apple, Microsoft, Amazon ve Meta Platforms gibi dev firmaların açıklayacağı finansal sonuçlar, piyasadaki dalgalanmaları artırabilir.Tahvil ve Altın Piyasalarında Hareketlilik

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu anda yüzde 4,18'e gerilerken, Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 104,3 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,3 artışla 2.393 dolardan başladı.ABD Seçimleri ve Kripto Para Piyasası

ABD seçimleri, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir başka gelişme. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi "Gezegenin Kripto Başkenti" yapma hedefini açıkladı. Bu ilan, kripto para piyasasında dalgalanmalara yol açtı ve Bitcoin şu anda 69.700 dolardan işlem görmekte.Avrupa'da Ekonomik Veri Beklentileri

Avrupa'da, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bölgedeki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. BoE'nin perşembe günü faiz oranını sabit bırakması bekleniyor.Asya Pazarları ve Japonya Merkez Bankası

Yeni hafta ile birlikte Asya pay piyasalarında da olumlu bir seyir gözlemleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü politika kararları yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek. BoJ'nin faiz oranını sabit tutmasına dair beklentiler ağırlık kazansa da, küçük bir artış ihtimali de mevcut.Yurt İçinde Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dar bir bantta hareket ederek yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan kapanmış, Dolar/TL ise 32,9690 seviyesinden işlem görmeye başladı. Bugün yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğu belirtilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 seviyeleri destek konumunda.Takip Edilecek Veriler

Bu hafta izlenecek önemli veri ve olaylar arasında, 17:30'da açıklanacak olan ABD Temmuz ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi bulunuyor.