Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç ve Önemli Veri Beklentileri

Küresel piyasalar, yoğun veri gündemiyle olumlu bir başlangıç yaptı. ABD enflasyon verisi dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:08
Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç ve Önemli Veri Beklentileri

Küresel Piyasalarda Olumlu Seyir

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve diğer ekonomik verilerin beklentisiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Resesyon endişelerinin azalması, yatırımcıların moral bulmasına yardımcı oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Beklentileri

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin, küresel ekonomik aktivitenin yönüne dair ipuçları vereceğini ifade ediyor. Özellikle ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık %0,2 ve yıllık %3 artacağı öngörülüyor. Bu verilerin, Fed’in ilerleyen dönemlerdeki faiz politikalarını etkilemesi muhtemel. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun güçlü bir iş gücü piyasasında aşağı yönlü bir seyir izlemesi durumunda, faiz indirimlerine gidilebileceğini belirtti.

Piyasa Gelişmeleri ve Yükselen Endeksler

New York borsasında, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, piyasalardaki resesyon endişelerini hafifletti ve borsa günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,13, S&P 500 endeksi %0,47, ve Nasdaq %0,51 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da benzer bir toparlanma görüldü. Almanya'da temmuz ayı TÜFE rakamları, %2,3 artış göstererek piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor.

Asya Pazarlarında Gözlemler

Asya borsalarında da New York borsasındaki yükseliş etkisini gösterdi. Dolar/yen paritesi ise %0,2 artışla 147,2 seviyelerine ulaştı. Çin Merkez Bankası'nın tahvil piyasasındaki riskler konusunda yaptığı uyarılar, piyasalarda dikkate alındı.

Türkiye ve Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %1,89 düşüşle 9.907,38 puandan kapandı. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satış verileri izlenecek.

Öne Çıkan Veriler:

  • 10:00 Türkiye, haziran ayı perakende satışlar
  • 10:00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı
  • 18:00 ABD, temmuz ayı tüketici enflasyon beklentisi
  • 21:00 ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı