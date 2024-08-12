Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç ve Önemli Veri Beklentileri

Küresel Piyasalarda Olumlu Seyir

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve diğer ekonomik verilerin beklentisiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Resesyon endişelerinin azalması, yatırımcıların moral bulmasına yardımcı oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Beklentileri

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin, küresel ekonomik aktivitenin yönüne dair ipuçları vereceğini ifade ediyor. Özellikle ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık %0,2 ve yıllık %3 artacağı öngörülüyor. Bu verilerin, Fed’in ilerleyen dönemlerdeki faiz politikalarını etkilemesi muhtemel. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun güçlü bir iş gücü piyasasında aşağı yönlü bir seyir izlemesi durumunda, faiz indirimlerine gidilebileceğini belirtti.

Piyasa Gelişmeleri ve Yükselen Endeksler

New York borsasında, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, piyasalardaki resesyon endişelerini hafifletti ve borsa günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,13, S&P 500 endeksi %0,47, ve Nasdaq %0,51 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da benzer bir toparlanma görüldü. Almanya'da temmuz ayı TÜFE rakamları, %2,3 artış göstererek piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor.

Asya Pazarlarında Gözlemler

Asya borsalarında da New York borsasındaki yükseliş etkisini gösterdi. Dolar/yen paritesi ise %0,2 artışla 147,2 seviyelerine ulaştı. Çin Merkez Bankası'nın tahvil piyasasındaki riskler konusunda yaptığı uyarılar, piyasalarda dikkate alındı.

Türkiye ve Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %1,89 düşüşle 9.907,38 puandan kapandı. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satış verileri izlenecek.

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