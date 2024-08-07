Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Analiz ve Gelişmeler

Küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim. Merkez bankalarının açıklamaları ve ekonomik veriler yatırımcıları umutlandırıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:11
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Analiz ve Gelişmeler

Küresel Piyasalar Yükselişte

Küresel finansal piyasalar, Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin "güvercin" olarak adlandırılan açıklamaları ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) istikrarsızlık durumunda faiz artırımına gitmeyeceğine dair verdiği mesajlarla olumlu bir seyir izliyor.

Tarihi Satış Baskısı Sonrası Düzeltmeler

Pazartesi günü yaşanan tarihi satış baskısının yankıları, merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamaları ile sönümleniyor. Analistler, Fed’in resesyon endişeleri karşısında benimsediği güvercin yaklaşımın ardından yatırımcıların kaygılarının azaldığını belirtiyorlar.

Ekonomik Veriler ve Fed'in Kararları

ABD'nin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme gösterdiğine dair veriler, resesyon korkularını azaltmaya yardımcı oldu. Atlanta Fed, üçüncü çeyrek büyüme tahminini %2,5'ten %2,9'a yükseltti.

Bu gelişmeler ışığında, piyasalarda Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimali artmış durumda.

Petrol ve Tahvil Piyasalarındaki Gelişmeler

Brent petrol fiyatları, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle hafif bir yükseliş gösterdi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri de %3,90 seviyelerini aşarak dikkat çekiyor.

ABD Borsalarında Yükseliş

New York borsası, Pazartesi günü yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya başladı. Büyük teknoloji şirketleri arasında Nvidia ve Microsoft’un hisseleri önemli artışlar kaydetti.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir gözlemlenirken, Asya'daki borsalar BoJ'un faiz politikası açıklamaları ile olumlu bir trend izliyor.

Yurt İçindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyirle BIST 100 endeksi günü %0,12 azalışla kapatırken, Dolar/TL paritesi, dalgalanma göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar, bugünkü hazine nakit dengesi açıklamasını merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı