Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Analiz ve Gelişmeler

Küresel Piyasalar Yükselişte

Küresel finansal piyasalar, Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin "güvercin" olarak adlandırılan açıklamaları ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) istikrarsızlık durumunda faiz artırımına gitmeyeceğine dair verdiği mesajlarla olumlu bir seyir izliyor.

Tarihi Satış Baskısı Sonrası Düzeltmeler

Pazartesi günü yaşanan tarihi satış baskısının yankıları, merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamaları ile sönümleniyor. Analistler, Fed’in resesyon endişeleri karşısında benimsediği güvercin yaklaşımın ardından yatırımcıların kaygılarının azaldığını belirtiyorlar.

Ekonomik Veriler ve Fed'in Kararları

ABD'nin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme gösterdiğine dair veriler, resesyon korkularını azaltmaya yardımcı oldu. Atlanta Fed, üçüncü çeyrek büyüme tahminini %2,5'ten %2,9'a yükseltti.

Petrol ve Tahvil Piyasalarındaki Gelişmeler

Brent petrol fiyatları, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle hafif bir yükseliş gösterdi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri de %3,90 seviyelerini aşarak dikkat çekiyor.

ABD Borsalarında Yükseliş

New York borsası, Pazartesi günü yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya başladı. Büyük teknoloji şirketleri arasında Nvidia ve Microsoft’un hisseleri önemli artışlar kaydetti.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir gözlemlenirken, Asya'daki borsalar BoJ'un faiz politikası açıklamaları ile olumlu bir trend izliyor.

Yurt İçindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyirle BIST 100 endeksi günü %0,12 azalışla kapatırken, Dolar/TL paritesi, dalgalanma göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar, bugünkü hazine nakit dengesi açıklamasını merakla bekliyor.