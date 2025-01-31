Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir Devam Ediyor

Positif Piyasa Rüzgarı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Bununla birlikte, bilanço döneminde teknoloji sektöründeki bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları, pozitif bir seyir yaratıyor.

Resesyon Endişeleri ve Tarife Politikaları

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sürdüğü bir ortamda, resesyon endişeleri de devam etmektedir. Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergisi uygulama kararı, piyasalarda etkili olmaktadır. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımlar üzerinde risk oluşturabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Analistler, Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasındaki uyumsuzlukların, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Makroekonomik Veriler ve Şirket Bilançoları

Makroekonomik veriler ışığında, ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde %2,3 ile beklentilerin altında bir büyüme kaydederken, yıllık %2,8'lik bir büyüme performansı sergilemiştir. Tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış geçen yılın son çeyreğindeki büyümeye katkıda bulunmuştur. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Ocak haftasında 207 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmıştır.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu açıklayan Tesla, gelir ve kar rakamlarıyla beklentilerin altında bir performans sergilemesine rağmen hisseleri yaklaşık %3 değer kazandı. Meta ise %1,5 oranında değer kazanarak piyasa beklentilerini aşan bir gelir ve kar açıkladı. Apple, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde gelirini yıllık %4 artışla 124,3 milyar dolara yükseltirken, net karı da %7 artışla 36,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD Tahvil Faizleri ve Döviz Kurları

Bu gelişmelerin ardından, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,54 seviyesine yükselirken, dolar endeksi %0,4 değer kazanarak 108,2'de seyretmektedir. Gelişmeler doğrultusunda, Trump kaynaklı risklerin sürdüğü ve güvenli liman varlıklara yönelimin arttığı gözlemlenmiştir. Dün altın fiyatları %1,5 artış göstererek 2,799 dolara ulaştı ve rekor kırdı, ancak gün içerisinde 2,795 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı da %0,5 artışla 76,2 dolara çıkmıştır.

New York Borsası’ndaki Yükseliş ve Avrupa'daki Faiz İndirimleri

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,53, Nasdaq %0,25 ve Dow Jones %0,38 değer kazandı. Avrupa borsalarında da alış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda temel faiz oranlarını %0,25 düşürerek mevduat faizini %2,75’e, refinansman faizini %2,90’a çekti.

Asya Pazarındaki Durum

Asya tarafında, Çin ve Hong Kong'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle işlemler durmuşken, Japonya'da ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %3,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Japonya Merkez Bankası'nın, bu durumda yeni parasal sıkılaşma adımları atabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Yurt İçi Gözlemler

Borsa İstanbul'da %0,05 değer kazanan BIST 100 endeksi, 10,082.10 puandan günü kapatırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesine odaklanıldığı görülüyor. Ayrıca, TCMB toplam rezervleri 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL ise gün kapanışında %0,1 azalarak 35,7720'den işlem görmekte, yeni güne ise %0,2’lik artışla 35,8610 seviyesine başladı. Bugün yurt içinde Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi ile dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya enflasyon verilerinin takip edilmesi bekleniyor.