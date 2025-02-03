Küresel Piyasalarda Satış Baskısı: ABD'nin Gümrük Vergi Kararları Etkili Oluyor

Küresel piyasalarda hareketlilik başlamış durumda. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergileri ve Çin'e getirdiği ek yüzde 10 gümrük vergisi, satış baskısını artırdı. Piyasalar, bu kararların küresel ticaret ve ekonomiye olan etkilerini dikkatle izliyor.

Ek Gümrük Vergileri ve Ticaret Savaşları

Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek olan ek gümrük vergileri yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik uygulamaları da ticaret savaşlarını derinleştiriyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü, ABD'nin bu yaklaşımına kesin bir karşılık verileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Kanada ve Çin'den Tepkiler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den gelen ithalatın %25 gümrük vergisi ile karşılaşacağını açıkladı. Bu vergilerin uygulanacağı mallar arasında 30 milyar Kanada doları değerindeki ürünler yer alıyor.

Çin ise, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirterek tedbirler alacağını duyurdu. Ayrıca, ticaret savaşlarının yükselişiyle birlikte, piyasalardaki belirsizliğin arttığı ifade ediliyor.

Fed ve Enflasyon Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları da dikkat çekiyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, mevcut ekonomik göstergeleri değerlendirmek için uygun bir konumda olduklarını ifade etti. Bu durum, piyasalardaki enflasyonist baskılara dair endişeleri artırıyor.

Piyasalardaki Tepkiler ve Son Gelişmeler

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,50, Nasdaq %0,28 ve Dow Jones %0,75 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın fiyatı da Cuma günü rekor kırdıktan sonra %0,7 değer kaybıyla 2.798 dolara geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,77 düşerek günü 10.004,38 puandan kapattı. Bugün enflasyon verileri merakla bekleniyor. Ekonomistler, ocak ayı TÜFE'sinin %4,29 artacağını tahmin ediyor.

Küresel Veri Takvimi

Bugün açıklanacak olan önemli veriler arasında Türkiye'nin imalat sanayi PMI, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bulunuyor.