Küresel Piyasalarda Tarihi Düşüş: ABD'deki Resesyon Korkuları Etkili

Küresel Piyasalarda Derin Satış Baskısı Başladı

Küresel finans piyasaları, ABD'deki resesyon korkularının artmasının ardından haftaya tarihi bir düşüşle başladı. Ülkede açıklanan ekonomik veriler, olumsuz bir tablo çizmeye devam ediyor.

Ekonomik Veriler ve Resesyon Endişeleri

ABD'de tarım dışı istihdamın yalnızca 114 bin artması, piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Haziran ayındaki istihdam verisi de 206 binden 179 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in Faiz Politikası ve Risk Algısı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında politika faizini sabit bıraktığı belirtiliyor. Ancak, resesyon endişelerinin etkisiyle faiz indirim ihtimalleri de arttı.

Asya Piyasalarında Sert Düşüşler

ABD'deki resesyon endişeleri, Asya piyasalarında da derin satış baskısına yol açtı. Japon borsasında düşüş yüzde 10'u aşarken, Güney Kore'deki göstergeler de benzer şekilde olumsuz bir seyir izledi.

Avrupa Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Avrupa borsalarının da ABD’deki gelişmelerden etkilendiği görülüyor. İngiltere, Fransa ve Almanya'daki endeksler, Cuma günü önemli düşüşler yaşadı.

Yerel Piyasalarda Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,01 kayıpla 10.473,47 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 33,2052 seviyesinden kapanarak, gün içerisinde tekrar yükseliş gösterdi.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentileri

Ekonomistler, yıl sonu için Tüketici Fiyat Endeksi hazırlıklarına devam ederken, temmuz ayı enflasyonunun yüzde 3,51 artacağını tahmin ediyor. Economists' expectations for the end of 2024 indicate inflation around yüzde 42,20.