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Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, İstanbul'da düzenlenen forumda uluslararası ulaştırma işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 01:09
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Karşımızdaki sorunlar bugün birlikte hareket etmemizi gerektiriyor ki gelecekle ilgili güçlü bir inşa içinde olalım," dedi.

Ulaştırma İlişkileri ve İşbirliği

Al-Wazir, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, ulaştırma alanındaki karşılıklı ziyaretlerin önemini vurguladı. Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun dünyada değişen ulaştırma dinamikleri açısından kritik bir dönemde toplandığını belirtti.

İşbirliğine İhtiyaç Var

Al-Wazir, ulaştırma konusunda çevre ve komşu ülkelerle işbirliği yapmanın elzem olduğunu söyledi ve mevcut sorunların üstesinden gelmek için bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Demir Yolu Taşımacılığı ve Dijitalleşme

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, ulaştırma bağlantısallığında dayanıklılığın önemini vurgulayarak, iki farklı sistemin uygulanmasının zorluklarından bahsetti. Molcean, demir yoluyla uluslararası eşya taşımacılığına yönelik ortak bir hukuki sözleşme geliştirmek için sürekli çalıştıklarını açıkladı.

İklim Değişikliği ve Altyapı

Molcean, dijitalleşmenin hız ve şeffaflık sağladığını ancak yeterli olmadığını belirtti. Ayrıca, ulaşım altyapısının iklim kaynaklı baskılara maruz kaldığını, bu durumların yatırımın verimsiz hale gelmesine yol açabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Rolü

Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim, Türkiye’nin foruma katkılarının çok kıymetli olduğunu belirterek, mevcut sorunların somut adımlar gerektirdiğini söyledi. Kim, Türkiye'nin farklı forumlarda önemli bir oyuncu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, İstanbul...

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında "Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, İstanbul...

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında "Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

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