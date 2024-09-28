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Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri: Yeni İstisna ve İndirimler

Kurumlar vergisinde yapılan düzenlemelerle yeni indirim ve istisnalar belirlendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:27
Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri: Yeni İstisna ve İndirimler

Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri

Kurumlar vergisi ile ilgili birçok önemli düzenleme yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının %10'undan aşağı olamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Vergi Uygulamaları

2025 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin kazançlarına asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Geçici vergi dönemlerinde de, asgari kurumlar vergisi hesaplaması gerçekleştirilecek.

Yeni İşletmelere Destek

Yeni başlayan işletmeler için 3 yıl boyunca asgari vergi uygulaması olmayacak. Ayrıca, mevcut yatırım teşvik belgeleri olan mükelleflerin hakları korunmuş olacak.

İstisna ve İndirimlerle İlgili Değişiklikler

Yapılan değişikliklerde, bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakıldı. Örneğin, iştirak kazançları, emisyon primi ve teknokent kazançları bu kapsamda yer almayacak. Yatırım fonlarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi olacak, ancak gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirler asgari vergiye tabi olmayacak.

Artırımlı Kurumlar Vergisi Uygulamaları

Yap-işlet-devret modeli ile elde edilen kazançlara %30, banka ve finans kurumlarında ise %25 yerine %30 kurumlar vergisi uygulanacak.

Serbest Bölge Düzenlemeleri

Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, ürünlerin yurt içine veya yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Ancak, bu istisna yalnızca ihracat gelirleri ile sınırlı hale getirildi.

Yurt Dışı Hizmetlere Kazanç İndirimi

Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlar için %80 kazanç indirimi sağlandı. İmalatçı ve tedarikçi kurumların ihracat faaliyetlerinden sağladıkları kazançlara da 5 puanlık vergi indirimine gidildi.

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi’nin Muafiyeti

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi, sağladığı finansman üzerine kurumlar vergisinden muaf olurken; iştirak edilen şirketlerle ilgili bazı finansman giderleri de indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, yatırımlara katkı oranının belirlenen tutarının bir kısmı, belirli şartlar dahilinde diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek.

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