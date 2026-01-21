Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya Tasarım Teknokent’in 2026 yılı ilk olağan yönetim kurulu toplantısı, Teknokent NG Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Eracar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte ayrıca Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Temsilcisi Mustafa Yenipazar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi M. Selman Hatipoğlu, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Hasan Özyaşar, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir de yer aldı.

Ziyaretler ve Gözlemler

Kütahya Dumlupınar University Solar Car Team (DUSCART) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Teknokent Girişim Ofisi (GO) ve Paylaşımlı Ofis (PO) alanlarını ziyaret ederek Teknokent ekosistemi hakkında yerinde bilgi aldı ve girişimci firmalarla bir araya geldi.

Gündem

Toplantıda Teknokent’in mevcut faaliyetleri, devam eden projeler, firma ekosisteminin gelişimi ve önümüzdeki döneme yönelik stratejik hedefler ele alındı. Girişimci-üniversite iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri, açılışı yapılan Tekno Kafe Restoran’da firma yetkilileriyle görüş ve fikir alışverişinde bulundu.

Teknokent tarafından yapılan açıklamada, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine, paydaş kurum temsilcilerine, firma yetkililerine ve DPÜ DUSCART Öğrenci Topluluğu üyelerine katkı ve ilgileri için teşekkür edildi.

