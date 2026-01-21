Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya Tasarım Teknokent’in 2026 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Teknokent NG Toplantı Salonu’nda yapıldı; katılımcılar, ziyaretler ve gündem ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:30
Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya Tasarım Teknokent’in 2026 yılı ilk olağan yönetim kurulu toplantısı, Teknokent NG Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Eracar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte ayrıca Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Temsilcisi Mustafa Yenipazar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi M. Selman Hatipoğlu, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Hasan Özyaşar, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir de yer aldı.

Ziyaretler ve Gözlemler

Kütahya Dumlupınar University Solar Car Team (DUSCART) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Teknokent Girişim Ofisi (GO) ve Paylaşımlı Ofis (PO) alanlarını ziyaret ederek Teknokent ekosistemi hakkında yerinde bilgi aldı ve girişimci firmalarla bir araya geldi.

Gündem

Toplantıda Teknokent’in mevcut faaliyetleri, devam eden projeler, firma ekosisteminin gelişimi ve önümüzdeki döneme yönelik stratejik hedefler ele alındı. Girişimci-üniversite iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri, açılışı yapılan Tekno Kafe Restoran’da firma yetkilileriyle görüş ve fikir alışverişinde bulundu.

Teknokent tarafından yapılan açıklamada, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine, paydaş kurum temsilcilerine, firma yetkililerine ve DPÜ DUSCART Öğrenci Topluluğu üyelerine katkı ve ilgileri için teşekkür edildi.

KÜTAHYA TASARIM TEKNOKET OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

KÜTAHYA TASARIM TEKNOKET OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

KÜTAHYA TASARIM TEKNOKET OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı
2
2025 Türk Turizminin Dayanıklılığı: Kızılbük GYO ve 2026 Hedefleri
3
Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı
4
Tekirdağ’da Aralık 2025’te 6 bin 534 Konut Satışı
5
BAİB Başkan Adayı Mehmet Ali Can: 4 Yılda 7 Milyar Dolar İhracat Hedefi
6
SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları'nda Entegre Enerji Yönetimi: Gas-to-Power Adımı
7
Elazığ'da Sağlık Tesisleri ve 2025-2026 Yatırımları Değerlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları