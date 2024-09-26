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Lagarde'dan Yapay Zeka Uyarısı: Finansal Sistemdeki Riskler

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapay zekanın finansal sistemde yarattığı riskler konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:30
Lagarde'dan Yapay Zeka Uyarısı: Finansal Sistemdeki Riskler

Yapay Zeka ve Finansal Riskler

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin finansal sistemde oluşturabileceği potansiyel risklere dikkat çekti.

Finansal İstikrar Üzerindeki Etkiler

Lagarde, jeopolitik değişimler ve iklimsel dönüşümler gibi büyük yapısal değişimlerin makro ihtiyati politikaları zorladığını ifade ederek, bu gelişmelerin henüz mevcut politikalara tam yansımadığını vurguladı. Finansal istikrarın bu dönüşümlerden etkilendiğine dikkat çeken Lagarde, yeni teknolojilerin risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Kripto Varlıklar ve Zayıf Temeller

Kripto varlıklarla ilgili birçok sorun mevcut.” diyen Lagarde, bu alanda zayıf temeller, şüpheli yönetişim ve etkisiz doğrulama gibi ögelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yapay Zekanın Gücü ve Riskleri

Lagarde, yapay zekanın finansal sistemdeki en dönüştürücü unsurlardan biri olduğunu belirtti. Analitik yapay zeka modellerinin dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirmesi ve portföy tahminleri gibi alanlarda finansal kuruluşlara avantaj sağladığını hatırlattı. Ancak, yeni teknolojilerin teknoloji bağımlılığı yaratarak finansal sistemde yeni kırılganlıklar meydana getirme riski bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kuantum Hesaplama Tehlikesi

En son yapay zeka ve kuantum hesaplama gelişmelerinin ekonomilerde ve finansal sistemlerde derin etkiler yaratma potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Lagarde, kuantum hesaplama alanındaki ilerlemelerin şifreleme tabanlı sistemler için ciddi tehditler oluşturabileceğini savundu.

Sonuç olarak, yeni teknolojilerin zamanla finansal sistemde büyük faydalar sağlayabileceğini söyleyen Lagarde, bu teknolojilerin aynı zamanda taşıdığı risklere de dikkati çekerek, dikkatli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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