Laleli Fashion Shopping Festival 2023: Moda, Rekabet ve Büyüme Buluşması

Laleli Fashion Shopping Festival Başladı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival", uluslararası modanın merkezi olma yolunda ilerleyen Laleli'nin öne çıktığı bir etkinlik olarak başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Ticaret Bakanlığı olarak eğitimin, danışmanlığın ve pazara girişin desteklendiğini vurgulayan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, hedeflerinin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmak olduğunu belirtti.

Destekleyen Kuruluşlar ve Açılışta Bulunanlar

Festival, Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve birçok moda tutkununun katılımı dikkat çekti.

İstanbul’u Moda Başkenti Yapmak

İstanbul'un global moda başkentleri arasında yer alması adına önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Gürcan, festivalin bu hedefe katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Rakamları

Mahmut Gürcan, Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4.5 büyüme kaydettiğini ve ihracat rakamlarının olumlu seyrettiğini belirtti. "Temmuz ayı başarılarımızın devamının habercisi" diye ekledi.

İş Yapış Modeli ve Pazar Ağı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Laleli’deki iş yapış modelinin benzersiz olduğunu vurguladı. Sektörlerin yaşadığı zorluklara rağmen üretim ve istihdamın önemine dikkat çekti.

Tasarım ve Kalitenin Merkezi: Laleli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Laleli’nin sadece moda değil, aynı zamanda tasarım ve kalitenin merkezi olduğuna işaret etti.

Fatih Belediye Başkanı’nın Görüşleri

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Laleli'nin önemli markalara ev sahipliği yaptığını ve etkinliğin İstanbul için kıymetli olduğunu belirtti.

Defile ve Görsel Şov

Etkinlik, konuşmaların ardından görsel şovlar ve defile ile sona ererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.