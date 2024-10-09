Latin Amerika ve Karayipler Ekonomisinde Büyüme Tahminleri

Dünya Bankası'ndan 2024 Büyüme Tahminleri

Dünya Bankası, 2024 yılı için Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin %1,9 oranında büyüyeceğini öngörmektedir. Banka, bu tahminini, "Sermaye ve Büyüme İçin Servetin Vergilendirilmesi" başlıklı yeni raporunda paylaştı.

Büyüme Oranları ve Yapısal Sorunlar

Raporda, bölgenin 2023 yılında da aynı oranda %1,9 büyüyeceği, 2025 yılı itibariyle ise %2,6 seviyesine ulaşmasının beklediği ifade edilmektedir. Ancak, bu oranlar, bölgedeki en düşük büyüme rakamları arasında yer almakta ve kalıcı yapısal sorunları gözler önüne sermektedir.

İktisadi İvme ve Enflasyon Kontrolü

Büyüme hızının artırılması için mevcut ekonomik ivmenin yakalanması gerektiğine dikkat çekilen raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesinin belirli bir rahatlama sağlayabileceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, makroekonomik yönetimdeki olumlu gelişmeler sayesinde enflasyonun kontrol altında tutulduğu vurgulanmakta; özellikle Brezilya ve Peru gibi ülkelerin 2024 yılı enflasyon hedeflerine ulaşacakları belirtilmektedir.

Düşük Yatırım ve Kaynak Sorunları

Raporda, bölgedeki hem kamu hem de özel yatırımların düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiği ve bunun yanında bölgenin yakın kaynak sağlama fırsatlarından yeterince yararlanamadığı ifade edilmektedir. Yüksek sermaye maliyetleri, zayıf eğitim yapısı, enerji ve altyapı sorunları ile sosyal istikrarsızlık gibi etkenler, Latin Amerika ve Karayipler’in ekonomik çekiciliğini azaltan başlıca faktörler arasında yer almaktadır.

Bölge Ekonomilerine Genel Bakış

Özellikle Meksika'nın %1,7, Brezilya'nın ise %2,8 oranında büyümesi beklenmektedir. Ancak, bu yıl Arjantin ve Haiti gibi ülkelerde ekonomik daralma öngörülmekte; Arjantin'in %3,5 ve Haiti'nin %4,2 küçülmesi beklenmektedir.