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Hazine Yarın İki İhale Düzenliyor: Sabit ve Değişken Faizli Tahviller Yeniden İhraç Edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın sabit ve değişken faizli iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:33
Hazine Yarın İki İhale Düzenliyor: Sabit ve Değişken Faizli Tahviller Yeniden İhraç Edilecek

Hazine Yarın İki İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcıları için önemli bir duyuru yaparak yarın iki ihale düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Pazartesi günü iki ayrı ihaleye imza atılacak.

İlk İhalede Sabit Kuponlu Tahvil İhracı

İlk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu ihraç, yatırımcıların sabit getirili yatırım araçlarına olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

İkinci İhalede Değişken Faizli Tahvil İhracı

Aynı gün gerçekleştirilecek olan ikinci ihale ise 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ile ilgili olacak. Değişken faiz, piyasa koşullarına göre yatırımcılara farklı getiriler sunarak cazibesini artırıyor.

Bu ihaleler, Hazine'nin borçlanma stratejisi çerçevesinde yürütülen önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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