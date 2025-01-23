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Libya Petrol Bakanı Abdussadık: Türkiye Enerjide Stratejik Ortak Olacak

Libya Petrol Bakanı Abdussadık, Türkiye'yi enerjide stratejik ortak olarak görmek istediklerini açıkladı. İşbirliklerini artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:02
Libya Petrol Bakanı Abdussadık: Türkiye Enerjide Stratejik Ortak Olacak

Libya Petrol Bakanı Türkiye'yi Enerji Merkezi Olarak Görüyor

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık, Türkiye'nin enerji alanındaki önemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi bir enerji merkezi olarak gördüklerini belirten Abdussadık, "Avrupa'ya giden doğal gazın büyük bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Yenilenebilir enerjide de gelişmiş teknolojilere sahip. Bu imkanlardan faydalanmak ve Türkiye'yi enerjinin tüm alanlarında stratejik ortak olarak görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye ile Daha Fazla İşbirliği İstiyor

Abdussadık, İstanbul'da gerçekleştirilen Energy Forum'a katıldığını hatırlatarak, burada Türk mevkidaşı Alparslan Bayraktar ile işbirliği fırsatlarını görüştüklerini ifade etti. Türkiye'yi Libya'da daha fazla iş yapmaya davet eden Abdussadık, "Mevcut işbirliklerimizi geliştirmek ve özellikle açık deniz alanlarında daha fazla iş yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yenilenebilir Enerji Sektörüne Çağrı

Libya'nın yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında da sohbet eden Abdussadık, "Libya, güneş enerjisi açısından stratejik bir konuma sahip. Yılın büyük bir bölümünde bol miktarda güneş ışığı alıyoruz. Bu durum, yenilenebilir enerji yatırımları için Libya'yı büyük fırsatlar sunan bir ülke haline getiriyor" dedi.

Rüzgar enerjisi ve hidrojen potansiyeli hakkında da bilgi veren Bakan Abdussadık, Türkiye'nin bu projelerde uluslararası ortakları arasında yer aldığını vurguladı. Abdussadık, düzenli toplantılar ile iki taraf arasında "kazan-kazan projeleri" geliştirme hedefinde olduklarını belirterek, Türkiye ile işbirliklerinin her iki ülke için de faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

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