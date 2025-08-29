Lisa Cook - Trump Davasında Duruşma: Geçici Karar Çıkmadı

Washington federal mahkemesinde 'haklı neden' tartışması yapıldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki hukuki mücadelede ilk duruşma Washington'daki federal bölge mahkemesinde görüldü. Duruşmada, Cook'un görevden alınmasının geçici olarak durdurulması talebine ilişkin karar çıkmadı.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada Yargıç Jia Cobb, hem Cook'un hem de Başkan Trump'ın avukatlarına yoğun şekilde sorular yöneltti. Mahkeme, Başkan Trump'ın Cook'u görevden almak için gösterdiği gerekçenin, Fed yasasında öngörülen "haklı neden" tanımına girip girmediğini değerlendirdi.

Başkan Trump, hafta başında Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" iddiasıyla görevden aldığını açıklamış; sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta Fed Yasası'na atıf yaparak "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadelerini kullanmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise dün görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın görevden alma girişiminin "hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını" savundu.

Mahkeme, duruşma sonunda Cook'un geçici koruma talebine ilişkin bir karar açıklamadı; konu hakkında yeni bir duruşma veya kararın ne zaman verileceğine ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.