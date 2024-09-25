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Lisanslı Depoların Gıda Arz Güvenliğindeki Rolü

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, lisanslı depoların gıda arz güvenliğini nasıl sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:17
Lisanslı Depoların Gıda Arz Güvenliğindeki Rolü

Lisanslı Depolar Gıda Arz Güvenliğinde Kritik Bir Öneme Sahip

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, modern teknolojilerle donatılmış lisanslı depoların gıda arz güvenliğini temin eden hayati bir unsur olduğuna dikkat çekti. Bu depolar, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor.

Türkiye'deki Lisanslı Deposunun Gelişimi

Kırali, 3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, TÜRİB'in 5. yılında lisanslı depo kapasitesinin 4 milyon tondan 12 milyon tona çıktığını belirtti. Hedefin orta vadede bu kapasiteyi 18 milyon tona ulaştırmak olduğunu vurgulayan Kırali, böylece Türkiye'nin yıllık 40 milyon ton hububat üretiminin yarısının güvence altında olacağını dile getirdi.

ELÜS Piyasasındaki Büyüme

Ali Kırali, ELÜS piyasasındaki toplam işlem hacminin 233 milyar lirayı geçtiğini ifade etti. TÜRİB öncesi döneme kıyasla, işlem hacminin 27 kat arttığını belirten Kırali, bu süreçte toplamda 46 milyon ton ürün el değiştirdiğini aktardı.

Tarım Sektörüne Katkılar

Kırali, ELÜS piyasasında kayıtlı 240 bin çiftçi ve yatırımıcıya güvenli bir platform sunduklarını ve tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağladıklarını söyledi. Ayrıca, vadeli işlem piyasası oluşturarak, tarım emtialarının alım satımını daha likit hale getirerek piyasanın derinliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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