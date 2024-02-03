Listedeki şartları sağlayan emekliye 1500 TL belediye yardımı! Bir ay değil her ay verilecek

Milyonlarca emeklinin maaş artışlarına ilişkin son tablo geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İlave zamla birlikte SSK ile Bağ-Kur emeklilerin yanı sıra emekli memur ve memurların artış oranı da yüzde 49,25'e yükseldi. Dolayısıyla tüm emeklilerin maaşları yüzde 49,25 oranında arttı ancak emekliler maaşlarına ek olarak çeşitli ödemelere de bakıyor. Bu kapsamda üç yıl aynı bankadan maaş almayı kabul eden emekliler, maaş aralıklarına göre farklı miktarlarda destek alacak. Ayrıca belediyeler emeklilere yönelik çeşitli yardımlar konusunda da bilgi veriyor.

Emeklilere Destek Ödemesi

Ocak ayı sonunda personel maaş artışları ve sübvansiyon ödemelerine ilişkin trendler kamuoyu tarafından yakından izlenirken , yerel yönetimler de çeşitli sübvansiyon sistemleri kapsamında ödemelere ilişkin bilgi veriyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal yardım kriterlerini karşılayan 25.000 emekliye 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesi 1.500 TL nakdi yardım sağlanacağını duyurdu.





Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili emeklilerimiz, 2024'te de yanınızda olacağız" diyen Soyer, Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardım kriterlerini karşılayan 25 bin emekliye nakdi yardımda bulunacağını ve 1.500 TL sübvansiyon sağlayacağını söyledi. Başkan Tunç Soyer, "Mutfaktaki yangını biraz da olsa hafifletebilirsem ne mutlu bana" dedi.

Güncel Emeklilik Promosyonları Ocak 2024

Yerel yönetimlerden gelen destekler ve emekli maaşı ödemelerinin yanı sıra, bankaların geçen yıl olduğu şekilde 024 yılında emeklilere maaş düzeylerine göre ne kadar destek sağlayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Emeklilik hakları maaş aralığına göre değişmektedir. Bu kapsamda güncel promosyon ödemelerine ulaşmak isteyenler bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya platformlarını ziyaret edebilirler.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılması nedeniyle bankalar da sübvansiyon ödemelerinde değişiklik yapabilir. Bu kapsamda Ocak ayı maksimum reklam ödeme tutarı 15.000 TL olup, ilerleyen dönemde yeni artışlar uygulandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.