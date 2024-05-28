Listedeyseniz hemen ödemenizi alın! Bakanlık bu ailelere destek verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde halka müjdeyi duyurdu. Bakanlık, 18 yaş ve üzeri ailelere bayram öncesi maddi destek olarak bin 250 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI DESTEĞİ

Bakanlık, kimlik belgesi ile ibraz yöntemini destek ödemelerinde uygulamaya devam ediyor. Hak sahipleri, kimlikleriyle beraber PTT şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuruları kabul görenlerin, Kurban Bayramı öncesinde en az 850 lira, en fazla bin 250 liraya kadar nakit destek ödemesi yapılacak.

PTT Şubesi: Başvuru onaylandıktan sonra ödeme PTT Şubesi üzerinden işleme alınacaktır.

PTT Kart Başvurusu: PTT Kart başvurusu yapma hakkına sahip olanların kimlik belgeleriyle birlikte PTT'ye başvurmaları yeterlidir.

Aile Destek Programı kapsamında 18 yaşını dolduran aile bireyleri bu destekten faydalanabilmektedir. Özellikle ihtiyaç sahibi olan emekliler ve düşük gelirli haneler periyodik destek ödemelerinden faydalanabilmektedir.





Gelir kriteri: Kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Bu tutarın 2024 yılında 5.667,37 TL olduğu belirlendi.

Başvuru yeri: Vatandaşlar e-devlet platformundaki sosyal yardım başvuru ekranında gerekli bilgileri doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 Sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin bu yardımlardan nasıl yararlanabileceklerini açıkladı. Bakanlık, 1 sene boyunca düzenli destek ödemesi alan vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini açıkladı.