Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı!

Yeni yatırımlara başlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 4 ilde 4 yeni projesi için start verdi. Toplu Konut İdaresi'nin yayınladığı ihale ilanına göre 4 yeni projede ise toplamda 1.008 konut yapılacak.

TOKİ'nin yeni projeleri Çankırı, Bayburt ve Amasya Aydın'da inşa edileceği bildirilirken projelerin ihalesi Ocak ayında yapılacak. TOKİ'nin Çankırı projesinde 475, Bayburt projesinde 79, Amasya projesinde 186, Aydın projesinde ise 268 konut inşaası gerçekleştirilecek.

TOKİ 1008 ADET KONUT PROJESİ





1. Çankırı Merkez İlçesi, Ağırpelitözü Mahallesi 2. Etap 1. Bu alanda 475 yeni konut alanı ve 8 işyerinin yer aldığı 1 alışveriş merkezi

Çankırı ili Merkez ilçesi Ağırpelitözü mahallesi 2. Etap 1. Bölgede 475 konut, 1 adet 8 mağazalı alışveriş merkezi ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işinin ihalesi 8 Ocak günü saat 11.30'da yapılacak.

2. Bayburt Demirözü Mahallesi Esentepe Mahallesi 79 yeni konut alanı ve 3 ticaret merkezi

Bayburt ili Demirözü ilçesi Esentepe mahallesinde 79 konut alanı ve 3 dükkan, alışveriş merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin yapımına ilişkin ihale 15 Ocak günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

3. Amasya Hamamözü ilçesine bağlı Hamit Kaplan Mahallesi 2. Etap 186 konut alanı ve 4 mağazalı 1 alışveriş merkezi

Amasya ili, Hamamözü ilçesine bağlı Hamit Kaplan mahallesinde 186 konut ve 4 dükkanın yer aldığı alışveriş merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 15 Ocak günü saat 14.00'te yapılacak.

4. Aydın Merkez ilçe Buharkent İlçesinde 268 yeni konut alanı ve 2 mağaza

Aydın ili ilçesi Buharkent'te Merkez Mahallesinde 268 adet konut (+4KD) ve 2 adet dükkan ile altyapı ve çevre düzenleme işlerinin yapımına ilişkin ihale 23 Ocak günü saat 14.30'da başlayacak.