Listeye bakmadan araba almayın! Seat yılın kıyağını yaptı: Yeni fiyatlar baş döndürecek

Seat markası büyük kampanyasını duyurdu! Bu kampanyaya bakmadan araç almayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEAT ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Son dönemlerde hem ikinci el hem sıfır araçlarda fiyat yükselişi devam ederken Seat markası Leon modellerde büyük kampanyasını başlattı. Geçen ay 1 milyon 245 bin TL'den satışa çıkan model 55 bin TL'lik indirime girdi. Seat Leon model araç piyasasında epey tercih edilen modellerden biri haline geldi.





Araçta 110 beygir ve 1.0 litre motor ve DSG şanzıman yer alıyor. Aracın özellikleri sayesinde kullanıcılara yakıt tüketiminde tasarruf yapma imkanı da sunuluyor. Sportif tasarımı olan araçta 380 litre bagaj kapasitesi de kullanıcılara sunuluyor. Seat Leon modelin Aralık ayı güncel fiyat listesi şu şekilde;

-1.0 eTSI 110 HP DSG Style 1.190.000 TL

-1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 1.325.000 TL