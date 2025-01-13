Los Angeles Yangınlarının Ekonomik Kaybı 250 Milyar Dolara Ulaşıyor

Los Angeles'taki yangınların neden olduğu ekonomik kaybın 250 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:05
Los Angeles Yangınlarının Ekonomik Kaybı 250 Milyar Dolara Ulaşıyor

Los Angeles'taki Yangınlar Ekonomik Krize Yol Açıyor

ABD'nin Los Angeles ve çevresinde süregelen yangınlar, ekonomik kaybı etkileyici boyutlara ulaştırdı. AccuWeather tarafından yapılan son tahminlere göre, yangınların neden olduğu toplam hasar ve kaybın 250 milyar dolarla 275 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

İlk Tahminler Ne Durumdaydı?

AccuWeather, önceki hafta yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü. Ancak yangınların sürekliği ve etkisinin artmasıyla birlikte bu tahminler değişti. Maliyetin, 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar aralığına yükseltildiği belirtilmişti.

Yangınların devam etmesi, ekonomik etkilerin giderek arttığını gösteriyor ve bu durum, bölgedeki işletmelerin yanı sıra yerel halkı da derinden etkilemekte.

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