Lundbeck, Longboard Pharmaceuticals'ı 2,6 Milyar Dolara Satın Alıyor

Lundbeck ve Longboard Pharma'da Anlaşma

Danimarka merkezli ilaç üreticisi Lundbeck, epilepsi tedavisine yönelik ürünlerini geliştirmek ve pazarını genişletmek amacıyla Longboard Pharmaceuticals ile 2,6 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması imzaladı. Bu işlem, Longboard Pharma’nın hisse başına 60 dolarlık teklifi kabul etmesiyle gerçekleşti.

Teklif Detayları

Lundbeck'in teklif ettiği bu rakam, Longboard Pharmaceuticals'ın 11 Ekim 2023 tarihli borsa kapanış fiyatının yaklaşık %54,2 üzerinde bir değer taşıyor.

İşlemin Tamamlanması Beklentileri

Söz konusu 2,6 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinler alındıktan sonra 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.