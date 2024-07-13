Maaş fark ödemeleri o tarihte hesapta! Az önce duyuruldu: İşte maaş farkı ödeme takvimi

Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artış oranı memur ve emekli memurlar için yüzde 19,3 olarak belirlendi ancak beklenen maaş farkı henüz hesaplanmadı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 19,3 oranı zam yapılacağı belirlendikten sonra da arada ortaya çıkan ücret farkının hangi tarihte ödeneği merak edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili ayrıntılara göre, Temmuz ayından itibaren memur, sözleşmeli emekli ile memur, sandık emeklisi, harp malulleri, harp malulleri, dul veya yetimler arasındaki farkın yatırılması 15 Temmuz 2024'te başlayacak.

TEMMUZ 2024'TE MEMUR MAAŞI NE KADAR ARTACAK?





Milyonların merakla beklediği Haziran 2024 enflasyon oranı açıklaması ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasıyla birlikte memur maaş artış oranı da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre altı aylık enflasyon rakamı yüzde 24,73 oldu.

Bu rakamlara göre memur ve emeklilerin Temmuz 2024'teki maaş artışı yüzde 19,3 oldu. Konuyla ilgili paylaşılan detaylarda ise, memur ve emeklilerin toplam maaşları, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere enflasyona bağlı artış ve ilave artışla yüzde 49,25 oranında artırıldı.