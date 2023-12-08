Maaşı 7500 TL ve üzeri olanların gözleri ışıldayacak! Bakın nasıl etki edecek!

7.500 TL altı emekli maaşı almayan kalmamışken yeni dönem için zamlar belirlenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişmek, son yapılacak olan düzenlemelerle beraber şartların zorlanacağının ifade ederken 7.500 TL üzeri maaş alan emeklilerin yeni tablosu belirlendi.





Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken 16 milyon vatandaşın maaşına ne kadar zam yapılacağı yönünde meraklar büyüdü. Emekli maaşları 2 farklı kademede düzenlemeye tabi tutulurken kök maaş ve 7.500 TL üzer maaş alanlar olarak sıralandı. Hükümet konu hakkında 2 farklı çözüm çalışmalarında devam ederken Bakan Şimşek, şartların zorlanacağını emeklilerin rahat edeceğinin altını çizdi.