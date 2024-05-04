Maaşım düşük diye üzülen emekliye 16.200 TL tek seferlik nakit! Başvuru şartı aranacak

Son zamanlarda, emekli vatandaşlarımızın gündeminde bankaların sunduğu maaş promosyonları var. Özellikle kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu avantajlar büyük ilgi görüyor.

Kamu bankalarının emekli promosyon miktarlarını 8.000 TL’den 12.000 TL’ye çıkarmasıyla birlikte, özel bankalar da rekabete hız kazandırdı. Müşteri çekmek için promosyon tutarlarını güncelleyen bankalar, bu konuda birbirleriyle yarışıyorlar.

Her bankanın emekli maaş promosyonu birbiri ardına duyuruldu. En çok merak edilenler arasında QNB Finansbank öne çıkıyor. Acaba QNB Finansbank’ın emekli promosyonu ne kadar? 2024 yılında QNB Finansbank tarafından sunulan promosyon miktarı ne olacak? İşte bu soruların cevapları…





QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

QNB Finansbank, emekli vatandaşlarımıza özel olarak hazırladığı promosyon paketleriyle dikkat çekiyor. Banka, emeklilere toplamda 16.200 TL değerinde bir emeklilik paketi sunuyor. Bu paket, 15.000 TL’ye kadar olan nakit promosyonun yanı sıra, CardFinans Emekli kredi kartı kullanımlarında yıllık 1.200 TL indirim içeriyor.

Emekli maaşınıza göre değişen promosyon tutarları şu şekildedir:

• Aylık maaşı 9.999 TL ve altı olanlar için 6.250 TL promosyon,

• Aylık maaşı 10.000 - 14.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL promosyon,

• Aylık maaşı 15.000 - 19.999 TL arasında olanlar için 12.500 TL promosyon,

• Aylık maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 15.000 TL promosyon ödeneği.

2024 QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU

SGK ile emekli maaşınızın bağlanmasını takiben, QNB Finansbank’ın şubeleri, mobil uygulaması veya 0850 222 11 00 numaralı Emekli Bankacılığı Çağrı Merkezi aracılığıyla promosyon için başvuruda bulunabilirsiniz.



Promosyon başvurusu için çağrı merkezini kullanabilmek adına QNB Finansbank müşterisi olmanız gerekmektedir.

Emekli promosyonunuz, emekli maaşınızın banka hesabınıza yatırılmasını izleyen ilk üç iş günü içerisinde hesabınıza aktarılacaktır, bu süreç emeklinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.