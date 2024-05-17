Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Türkiye’deki ekonomik durum, vatandaşların hayatını giderek daha fazla zorlaştırıyor. 2024 Ocak ayında, asgari ücret 17.500 TL’ye çıkarıldı ve devlet memurları ile emeklilerine %49,25 oranında zam yapıldı. Fakat yeni yılın başlamasıyla birlikte maaşlara yapılan bu zamlar, enflasyonun etkisiyle değerini kaybetmeye başladı. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu kredi seçeneklerine yönelirken, faiz oranlarının yükselmesi de endişe kaynağı oluyor. Bu durum, “Faizsiz ihtiyaç kredisi” arayışlarını popüler hale getirdi. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor ve hangi banka en yüksek limitli faizsiz krediyi veriyor? İşte, en cömert faizsiz kredi seçeneklerini sunan bankalar ve bu konudaki ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor…





FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Bankacılık sektörü, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz kredi olanakları sunuyor. Bu olanaklar, milyonlarca kişi tarafından faydalanılarak ekonomik rahatlama sağlıyor.

Seyahat, sağlık, eğitim, ev tadilatı gibi birçok farklı durumda, faizsiz krediler hayat kurtarıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Mayıs ayı itibarıyla, faizsiz kredi imkanı sunan bankalar arasında Enpara, Akbank, CEPTETEB, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası ve Albaraka dikkat çekiyor.





ALBARAKA FAİZSİZ FİNANSMAN SEÇENEĞİ

Albaraka, yeni müşterilere yönelik olarak 15 bin TL’ye kadar kullanabilecekleri bir faizsiz finansman seçeneği sunuyor. Bu Hoş Geldin Finansmanı, aylık 2 bin 500 TL taksitlerle ve 6 aylık bir ödeme planıyla gerçekleştiriliyor.

CEPTETEB’DEN FAİZSİZ FİNANSMAN İMKANI

CEPTETEB, müşterilerine 10 bin TL’lik faizsiz finansmanı, 6 ay vade ile sunuyor. Bu finansmanın aylık ödemeleri 1.666,66 TL olarak belirlenmiş.

DENİZBANK’TAN SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN

Denizbank, 6 ay vade ile 10 bin TL’lik sıfır faizli finansman sağlıyor. Aylık 1.666,66 TL taksitlerle, toplamda 10 bin TL’lik bir finansman elde edilebiliyor. Ayrıca, yeni müşterilere 3 ay vade ile 15 bin TL’lik taksitli nakit avans da faizsiz olarak sunuluyor, böylece toplam 25 bin TL’lik bir finansman imkanı sağlanıyor.

İŞ BANKASI’NDAN FAİZSİZ FİNANSMAN FIRSATI

İş Bankası, 25 bin TL’lik yüksek limitli faizsiz finansmanını 3 aylık taksitlerle sunuyor. Aylık ödemeler 8 bin 333 lira 33 kuruş olarak belirlenmiş.

GARANTİ BBVA’NIN FAİZSİZ FİNANSMAN TEKLİFİ

Garanti BBVA, yeni müşterilere 20 bin TL’lik faizsiz finansman sunuyor. Bu finansmanın geri ödemesi 6 ay taksitlerle ve aylık 3 bin 333 lira 33 kuruş olarak yapılıyor.

AKBANK’TAN FAİZSİZ NAKİT AVANS

Akbank, yeni müşterilere 3 ay vade ile sıfır faizli nakit avans sunuyor. Aylık ödemeler 6 bin 666 lira 66 kuruş olarak gerçekleştiriliyor.

QNB FİNANSBANK’TAN YÜKSEK LİMİTLİ FAİZSİZ FİNANSMAN

QNB Finansbank, 30 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sunuyor. Yeni müşterilere 20 bin TL için 3 ay, 10 bin TL için ise 6 ay vade imkanı tanınıyor.

ENPARA’DAN FAİZSİZ FİNANSMAN

Enpara, yeni müşterilere 15 bin TL’lik faizsiz finansman sunuyor. Bu finansman için 4 ay vade ile aylık 3 bin 750 TL ödeme yapılıyor.