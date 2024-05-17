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Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Denizbank’ın 50 bin TL’lik kredi fırsatı, hayallerinize kavuşmanızı kolaylaştırıyor. Bu özel kampanya sayesinde, acil nakit ihtiyaçlarınız için anında 50.000 TL’ye varan krediyi hızlı ve kolay bir başvuru süreciyle temin edebilirsiniz! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.05.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 17:45
Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Denizbank’ın SMS kredi servisi ile acil para ihtiyacınızı hızla giderin. “KREDİM” ve TC Kimlik numaranızı 3280’e SMS olarak göndererek kolayca başvurabilirsiniz! Başvurunuz derhal değerlendirilecek ve onay süreci çok kısa sürecek. Bekleme derdine son, çünkü nakit ihtiyaçlarınıza çabucak çözüm Denizbank’ta!

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Denizbank’ın hazırladığı bu kredi kampanyası, acil finansal ihtiyaçlarınız için hızlı bir çözüm sunuyor. Onay ve ödeme planınız tamamen kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıyor, böylece ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

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Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

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