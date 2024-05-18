Maaşını o bankaya taşıyan emekli yaşadı! 12.000 TL 3 günde hesaba yatacak

Bankalar emeklilik promosyonlarını ay ortasında güncelledi. Milyonlarca emekli hangi bankaların kendilerine ne kadar destek sağlayacağını merak ederken, bankalar destek için son tarihin 31 Mayıs olduğunu açıkladı. Peki, Fibabanka'nın emeklilik promosyonu ne kadar oldu? İşte banka tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni promosyon detayları..

Emekli maaşını Fibabanka aktaran emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutar, bankanın resmi internet sitesinde açıklandı. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, maaşını Fibabanka'ya aktaran emekliler 12 bin liraya kadar nakdi emeklilik desteği alabilecek.

Fibabanka Emeklilik Promosyonu Mayıs 2024





Fibabanka göre, üç yıl boyunca banka aracılığıyla emekli maaşı almayı taahhüt ettiğiniz takdirde 12.000 TL'ye kadar nakdi emeklilik desteğinden yararlanabileceksiniz. Ayrıca Fibabanka şubeleri ve ATM'ler dışında Türkiye genelindeki tüm Akbank ATM'lerinden de herhangi bir ücret ve masraf olmadan emekli maaşınıza kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Fibabanka, emeklilere özel fiyat avantajı ve bankacılık işlemlerine uygun ürünler sunarken, emekliler banka şubeleri başta olmak kaydıyla tüm kanallardan gerçekleştirdikleri bankacılık işlemlerinde hesap işletim ücretini ücretsiz öderken, sadece kredi ve mevduata uygulanan özel faiz oranlarından bireysel avantaj sağlıyor.

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt edenlere 12 bin liraya kadar destek ödüyor.

Maaş seviyenize bağlı olarak Fibabanka'nın emekli promosyonları şöyle;

- Geliri 10.000 TL'nin altında olan emeklilere 5.000 Türk Lirası (10.000 TL hariç)

- Geliri 10.000 ile 15.000 TL arasında olan emeklilere 8.000 Türk Lirası (15.000 TL hariç);

- Geliri 15.000 ile 20.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 Türk Lirası (10.000 TL hariç);

- Geliri 20.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 12.000 Türk Lirası