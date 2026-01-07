Maket Konutta Düşük Fiyat Tuzağına Dikkat: 6502 ile Güvence, Risk Sürüyor

Maket konut satışlarında düşük fiyat vaatleriyle mağduriyet sürüyor. 6502 sayılı Kanun güvence sağlasa da ruhsat, sigorta ve noter satışına dikkat edilmeli.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:20
BURSA (İHA) – Maket üzerinden yapılan konut satışlarında düşük fiyat vaadiyle tüketiciler mağdur ediliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile önemli güvenceler getirilmiş olsa da, kurallara aykırı satışlar hâlâ risk oluşturuyor. Uzmanlar vatandaşları birikimlerini makete yatırmamaları konusunda uyarıyor.

Mağduriyetin geçmişi ve yasal düzenlemeler

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yasa yürürlüğe girmeden önce özellikle düşük fiyatlı maket konut satışları nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağdur olduğunu ve sık sık şikâyet aldıklarını belirtti. Yılmaz, yeni düzenlemeyle birlikte ruhsatı bulunmayan, bina tamamlama sigortası yapılmamış ve noter satışı olmadan gerçekleştirilen maket konut satışlarının yasaklandığını, buna karşın bazı projelerde tüketicilerin hâlâ riskle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Yasanın getirdikleri

Yılmaz kanunun tüketiciye sağladığı hakları şöyle anlattı:

"6502 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce sık sık maket üzerinden yapılan konut satışlarıyla ilgili mağdur şikayetleri almaktaydık. Ancak 6502 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte konut satışlarının belirli bir yasal çerçeve içerisinde yapılması zorunlu hale getirildi ve özellikle maket üzerinden yapılan satışların tüketici için güvenli olmadığını ve bu satışların belirli kurallara bağlandığını görüyoruz. Bu nedenle alınmaksızın satışların yapılması ya da resmi bir şekilde noter satışı olmaksızın satışlar ortadan kaldırıldı ve yasaklandı. Ayrıca konut finansman sözleşmelerinin mutlak surette yazılı bir şekilde yapılması zorunlu hale getirildi. Tüketicilerin maket üzerinden aldatılması, yanıltılması veya mağdur duruma düşürülmesi önlendi. Hatta büyük ölçekli konutlarda bina tamamlama sigortası getirildi. Şu anda da bütün satışlar tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde devam etmektedir. Tüketicilerimiz ön ödemeli konutlara başvuru halinde cayabilir ve caydıktan sonra da zorunlu giderler dışında diğer ödemelerini geri alabilirler. Artık maket satışlarına son verildi. Resmi bir şekilde yapılmayan, ruhsatı olmayan ve bina tamamlama sigortası yapmayan müteahhitlerden konut alımına yönelik tüketici korunmuş oldu ve şu an tüketicinin korunması hakkındaki kanun güvencesiyle tüketici korunmaktadır. Bu yeni getirilen hususlarla tüketici daha güven içerisinde alışveriş yapabilmekte, konut alabilmektedir".

Sahadaki uygulama ve uyarılar

Yılmaz, maketten konut almayı düşünen vatandaşların mutlaka ruhsat, sigorta ve sözleşme detaylarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı ve mağduriyetlerin tamamen önlenebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yasanın yürürlüğe girmesine rağmen Bursa’da onlarca müteahhit firmanın maket üzerinden satışa devam ettiği, inşaat başlamadan kampanya yürüttüğü bildiriliyor. Bazı firmaların diğer şehirlerdeki satışlarını şehirdeki billboardlarda reklamla duyurması da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, maket satışlarında tüketicilerin Atış Yapı benzeri mağduriyetlerle karşılaşmaması için mutlaka hukuki destek almaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’LA BİRLİKTE, RUHSATSIZ VE GÜVENCESİZ MAKET KONUT...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

