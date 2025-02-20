Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı

Makine İhracatı Ocakta Düşüş Göstermekte

Türkiye'nin makine ihracatı, Ocak ayında 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük bir azalma göstermektedir. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, miktar bazında yüzde 5,7, değer bazında ise yüzde 2,4 oranında düşmüştür.

İhracat Birim Fiyatları Artıyor

Öte yandan, kilogram başına ihracat birim fiyatları da %2,7 oranında artış göstererek 7,4 dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgeler dahil edildiğinde, ihracat rakamları 2,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. En çok artış gösteren ihracat grubu ise %19 ile gıda sanayisi makineleri olurken, onu %16 ile yük kaldırma ve taşıma makineleri ile %15 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri takip etmiştir. Ancak, 13 alt dalda ihracatın gerilediği gözlemlenmiştir.

Almanya ve Rusya'daki Düşüş Dikkat Çekiyor

Geçen ay en yüksek dış satım yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya yer almaktadır. Bu ülkelerdeki düşüşler ise dikkat çekmektedir.

Yatırımların Daralması Uyarısı

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine siparişlerine dair PMI verilerinin, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yatırımlardaki daralmanın süreceğini gösterdiğini belirtti. Karavelioğlu, yeni ABD yönetiminin artan ticari müdahalelerinin ve muhatap ülkelerin karşı tedbirlerinin yatırımları olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu durum, yüksek faiz oranları ve atıl kalan kapasiteler nedeniyle Türkiye'de yatırımların ertelenmesiyle birleşince, makine sanayisinin üretimi gerileme gösteriyor.

Rekabetçiliği Koruma İhtiyacı

Karavelioğlu, TL’deki değerlenme, üretim maliyetlerindeki artış ve makine ithalatındaki yükselişin sektörü zorladığını vurgulayarak, acil önlemler alınması gerektiğini kaydetti. Geçen yıl 15 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının azaltılması için ikili anlaşmalarla ihracat önündeki engellerin aşılması, ayrıca üretici-ihracatçı işletmelerin rekabetçiliğinin korunması önem taşımaktadır.

Karavelioğlu, AB ve serbest ticaret anlaşmalarının bulunmadığı ülkelerden ithal edilen makinelere uygulanan ek gümrük vergilerinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın da ilave gümrük vergilerine tabi tutulması talebinin takip edildiğini bildirdi.