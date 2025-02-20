Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı

Türkiye'nin makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:23
Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı

Makine İhracatı Ocakta Düşüş Göstermekte

Türkiye'nin makine ihracatı, Ocak ayında 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük bir azalma göstermektedir. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, miktar bazında yüzde 5,7, değer bazında ise yüzde 2,4 oranında düşmüştür.

İhracat Birim Fiyatları Artıyor

Öte yandan, kilogram başına ihracat birim fiyatları da %2,7 oranında artış göstererek 7,4 dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgeler dahil edildiğinde, ihracat rakamları 2,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. En çok artış gösteren ihracat grubu ise %19 ile gıda sanayisi makineleri olurken, onu %16 ile yük kaldırma ve taşıma makineleri ile %15 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri takip etmiştir. Ancak, 13 alt dalda ihracatın gerilediği gözlemlenmiştir.

Almanya ve Rusya'daki Düşüş Dikkat Çekiyor

Geçen ay en yüksek dış satım yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya yer almaktadır. Bu ülkelerdeki düşüşler ise dikkat çekmektedir.

Yatırımların Daralması Uyarısı

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine siparişlerine dair PMI verilerinin, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yatırımlardaki daralmanın süreceğini gösterdiğini belirtti. Karavelioğlu, yeni ABD yönetiminin artan ticari müdahalelerinin ve muhatap ülkelerin karşı tedbirlerinin yatırımları olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu durum, yüksek faiz oranları ve atıl kalan kapasiteler nedeniyle Türkiye'de yatırımların ertelenmesiyle birleşince, makine sanayisinin üretimi gerileme gösteriyor.

Rekabetçiliği Koruma İhtiyacı

Karavelioğlu, TL’deki değerlenme, üretim maliyetlerindeki artış ve makine ithalatındaki yükselişin sektörü zorladığını vurgulayarak, acil önlemler alınması gerektiğini kaydetti. Geçen yıl 15 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının azaltılması için ikili anlaşmalarla ihracat önündeki engellerin aşılması, ayrıca üretici-ihracatçı işletmelerin rekabetçiliğinin korunması önem taşımaktadır.

Karavelioğlu, AB ve serbest ticaret anlaşmalarının bulunmadığı ülkelerden ithal edilen makinelere uygulanan ek gümrük vergilerinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın da ilave gümrük vergilerine tabi tutulması talebinin takip edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü
2
Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor
3
Gelecek Yıl LNG Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
4
Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı
5
Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı
6
Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor
7
Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?