Malatya'da şap nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 1 Temmuz'da kapatılan Malatya canlı hayvan pazarı bugün açıldı; yetiştiriciler küçükbaş hayvanlarını pazara getirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:00
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla 1 Temmuz'da kapatılan canlı hayvan pazarı, bugün tekrar hizmete açıldı.

Pazarda ilk gün, bazı yetiştiriciler küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi. Açıklamada, alınan önlemler ve kontroller neticesinde pazaryerinin faaliyetinin güvenle sürdürülebileceği bildirildi.

Besici Ozan Bakırcı, AA muhabirine pazarın yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakırcı, "Uygun fiyata, her bütçeye uygun küçükbaş hayvanımız var. 10 bin liraya da 15 bin liraya da küçükbaş var. Kesimhanemiz açık." şeklinde konuştu.

