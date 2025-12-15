DOLAR
Malatya'da Şeker Pancarı Hasadında Yüksek Verim Üreticiyi Güldürdü

Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadı, yüksek rekolte ve verimle tamamlanıyor; üreticiler memnun, Akçadağ'da üretimi artırma hedefi var.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:41
Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadı sona yaklaşırken elde edilen yüksek verim, üreticilerin yüzünü güldürdü. Bölge fabrikalarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilen pancarlar işlenerek şeker üretimi yapılıyor ve kampanya döneminin sonuna gelindi.

Bu yılki rekolte ve verim oranlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, üreticiler arasında memnuniyet yarattı. Hasat sürecinde iklim koşullarına bağlı bazı gecikmeler yaşansa da, ekipler kısa sürede çalışmayı tamamladı.

Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde yaklaşık 20 dekarlık arazide şeker pancarı üreten çiftçi Murat Turcan, sezonun verimli geçtiğini ve rekoltenin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Turcan, hava şartları nedeniyle hasadın bir miktar geciktiğini, ancak kısa sürede tamamladıklarını kaydetti.

Gelecek sezon için üretimi artırma hedefi taşıdıklarını ifade eden Turcan, şeker pancarının bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

