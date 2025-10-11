Manavgat Altın Susamı, Antalya'dan Uluslararası Marka Yolunda

TÜRKPATENT tescilli ürün gastronomi turizmine kazandırılıyor

TÜRKPATENT tarafından 'Manavgat Altın Susamı' olarak tescillenen susamın gastronomi turizmine kazandırılması ve uluslararası tanınırlığının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Etkinlik Adalya Otel ev sahipliğinde, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara sunulan lezzetler arasında altın susamlı somon şiş, susamlı karides pane, altına bürünmüş karyağdı, sonbahar ışıltısı çorbası, ballı susam rüyası, altın ceketli piliç, köklerden gelen, somon fileto ızgara, Torosların kuzu sırrı ve kabak puf lezzetleri yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ürünlerin değerini belirlemek amacıyla tespit etme, tanıtma, kullanma, standardını belirleme ve tanımlama süreçleri yürüttüklerini ifade etti. Şahin, Antalya'nın özel bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, 'Coğrafi işaretli ürünlerin Antalya'da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun gayret sarf ediyoruz ve bu süreçte önemli mesafeler kaydettik. Bu eşsiz ürünlerin uluslararası alanda marka olması için çalışıyoruz.' dedi.

Şahin ayrıca kültürel öğelerin unutulmasına müsaade edilmeyeceğini, Antalya'nın yılda 25 milyondan fazla misafiri ağırladığını ve Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu belirtti. Büyük bir medeniyetin ve köklü geleneğin çocukları olarak kültürel değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'Altın Susam' üreticileri ve turizm temsilcileri katıldı.

