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Manisa'da Asma Yaprağı Üreticisine Ek Gelir Kapısı Açıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki çiftçiler, asma yaprağı satarak üzüm hasadı öncesi ek gelir elde ediyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 10:28
Manisa'da Asma Yaprağı Üreticisine Ek Gelir Kapısı Açıyor

Manisa'da Üreticiler Asma Yaprağı ile Ek Gelir Elde Ediyor

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçiler mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir sağlıyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları toplamaktadır.

Yaprakların Ekonomiye Katkısı

Üzüm çiftçilerinin "yaprakbank" olarak adlandırdığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 70 lira fiyatla satılmaktadır. Taze veya salamura olarak pazara sunulan yapraklar, hem iç hem de dış piyasalarda büyük talep görmektedir.

Alaşehir Asma Yaprağının Özellikleri

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzeti ile büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Seyhan, asma yaprağının Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağladığını ve bu durumun üreticiler için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu belirtti.

Üreticilerin Görüşleri

Üreticilerden Ayşe Akgedik, asma yaprağına olan talebin hem yurtiçinde hem de yurtdışında sürekli arttığını kaydetti. Akgedik, "Üzüm fiyatları 90-100 lira arasında, fakat yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı. Sabah erken kalkıp yaprağımızı topluyor, yaprakbankaya getiriyoruz ve paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Böylece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz," dedi.

Üreticiler Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç, temmuz ayının sonuna kadar süren yaprak toplama sürecinin kendilerine ek gelir sağladığını dile getirerek, bu durumdan memnun olduklarını açıkladılar.

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs...

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor. İlçenin farklı bölgelerinde erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor.

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs...

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor. İlçenin farklı bölgelerinde erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor.

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