Manisa'dan Salihli'ye Dev Destek: Kooperatiflere Süt Tankı ve Sulama Borusu

Manisa Büyükşehir, Salihli'de kooperatiflere süt soğutma tankı ve sulama borusu teslim etti; 57 milyon liralık tarımsal destek protokolü hayata geçti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:57
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal kaliteyi artırmak amacıyla kooperatiflere yönelik önemli bir destek paketini hayata geçirdi. Salihli şantiyesinde düzenlenen törende, kooperatif yetkililerine süt soğutma tankları ve tarımsal sulama boruları teslim edildi.

Çalışmalar Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Geçtiğimiz haftalarda 63 kooperatif ve bir Ziraat Odası ile imzalanan 57 milyon liralık tarımsal destek protokolü, somut adımlarla üreticinin gelirini artırmayı hedefliyor.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kooperatif başkanları, mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

"Aralık ayı kooperatif ayı oldu"

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'ne atıfta bulunan Başkan Besim Dutlulu, "Bizim için Aralık ayı tam anlamıyla bir kooperatif ayı oldu. 50’nin üzerinde kooperatifimize ciddi kaynak aktardık. Bugün burada 7 kooperatifimize süt tanklarını, 22 kooperatifimize ise söz verdiğimiz sulama borularını teslim ediyoruz. Çiftçimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Desteklerimiz artarak devam edecek"

Dutlulu, tarımsal sulamanın kooperatifler eliyle yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, "Ovamızın en kıymetli hazinesi olan suyumuza sahip çıkıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ancak kooperatifleşme ve üreticinin emeğiyle mümkündür. Kadın kooperatiflerinden üretim kooperatiflerine kadar her kooperatifin yanındayız. Kooperatiflere desteğimiz bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Laboratuvar müjdesi

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Büyükşehir katkılarıyla kurulacak tam donanımlı analiz laboratuvarının müjdesini vererek, "Ege Üniversitesi’ndeki sistemin bir benzerini Manisa’ya kazandırıyoruz. Toprak, su ve yaprak analizi yaparak tarımda yüzde 100 başarıyı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimiz adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Laboratuvarımız tüm Manisa’ya hayırlı olsun"

Başkan Dutlulu, laboratuvar projesinin örnek olacağını belirterek, "Bu laboratuvar, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğinde ne kadar büyük işler başarabileceğinin kanıtıdır. Doğru tarım tekniklerini yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Manisa’ya hayırlı olsun" sözleriyle projenin önemini vurguladı.

Törenin sonunda süt soğutma tanklarını ve sulama borularını teslim alan kooperatif başkanları ile üreticiler, sağlanan desteğin üretim kapasitelerini doğrudan artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Modern ekipman desteğinin kırsal kalkınma ve tarım verimliliğine katkısı ön plana çıktı.

