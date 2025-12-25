Manisa Sarıgöl'de Ziraat Odası'ndan çiftçilere ekipman desteği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Ziraat Odası, ekipmanları eksik olan çiftçilere destek amacıyla çeşitli tarım ekipmanlarını mahalle muhtarlıklarına teslim etti.

Yeni satın alınan ekipmanlar mahallelere dağıtılırken, mevcut ekipmanlar da bakım ve onarımdan geçirilerek ihtiyaç sahibi çiftçilerin kullanımına sunuluyor. Muhtarlıklardan sırayla teslim alınan ekipmanlar, işleri bitiren çiftçiler tarafından tekrar muhtarlıklara iade ediliyor.

Çiftçilerden olumlu dönüş

Uygulama, çiftçiler arasında memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ülgen ve Muhtar Akdeniz'in açıklamaları

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yapılan destekle ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimize bağlarda kullanmaları için her mahalleye birkaç adet gübre makinesi veriyoruz. Mahallelerde bulunan eski ekipmanları da yenileriyle değiştirerek çiftçilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Ercan Akdeniz ise, "Ziraat Odamız tarafından mahallemize tahsis edilen ekipmanlar hayırlı uğurlu olsun. Kullanan herkesin kendi malıymış gibi dikkatli ve özenli kullanmasını temenni ediyoruz. Desteklerinden dolayı Ziraat Odamıza teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

