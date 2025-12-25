Marmaris’te Turizmde Yeni Dönem: Kızılbük Thermal 12 Ay Hizmette

Türkiye turizm sektörünün son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Kızılbük Thermal Wellness Resort, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 465 milyon dolarlık yatırım ve 5 yıldızlı otel konforu iddiasıyla hizmet veren tesis, Marmaris turizmini yılın 12 ayına yayma hedefini gerçeğe dönüştürdü.

Toplantıda proje hakkında bilgi verip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, beklentilerin aksine kış sezonunun oldukça hareketli geçtiğini vurguladı. "Çok daha sakin bir dönem öngörülürken ciddi bir talep ve dinamizmle karşı karşıyayız. Yaklaşık 500 çalışanımızla hem operasyonel süreci hem de misafir memnuniyetini en üst seviyede tutacak şekilde planlamalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çelik, tesisin ilk kış sezonunu yaşadığını belirterek Aralık-Şubat döneminde Marmaris’e ilk kez tatil amacıyla gelen çok sayıda yerli misafir olduğunu ifade etti. "Bugün misafirlerimizin Marmaris’ten büyük bir keyif aldığını net şekilde gözlemliyoruz. Aralık ayında denize girildi, termal turizm tarafında ise kaplıca misafirleri artarak gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

Hâlihazırda tesiste yaklaşık bin 500’e yakın misafir bulunduğunu belirten Çelik, konaklamaların genellikle bir hafta ve üzeri sürdüğünü; misafirlerin aile tatili anlayışıyla ve çoğunlukla özel araçlarıyla bölgeye geldiğini söyledi. Bu hareketlilik, Marmaris’in kış turizmi destinasyonu olarak konumlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirliğin temel öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çelik, tesisleri 12 ay boyunca aktif tutacak katma değerli iş modelleri geliştirdiklerini belirtti. Bölgenin termal kaynaklar ve ören yerleri açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çelik, bu potansiyelin daha planlı ve bütüncül turizm politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Marmaris’in İçmeler bölgesinde geçtiğimiz sezon başında kapılarını açan, yaklaşık 30 yıl boyunca metruk bir halde kalan yapının 465 milyon dolarlık stratejik bir yatırımla dört mevsim açık, termal ve wellness odaklı uluslararası standartlarda bir destinasyona dönüştürülmesi tüm Marmaris’te hareketliliğe neden oldu.

Sosyal ve ekonomik yaşamda gözle görülebilir canlanma

Projenin misafirlerini ağırlamaya başlamasından bu yana Marmaris ve çevresinde sosyal ve ekonomik yaşamda belirgin bir hareketlilik yaşandığını söyleyen Çelik, "Tesisimiz yılın 12 ayı açık. Bu sayede yerel işletmeler ve restoranlar kış aylarında da aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta geçmişte kışın kapanan işletmelerin yerine artık yeni açılan mekanlar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, dünya turizminde yalnızca yaz tatilinin öne çıkmadığını; sağlık turizmi, deneyim odaklı konseptler, sürdürülebilirlik, kongre turizmi ve dört mevsim yaşam anlayışının ön plana çıktığını belirterek Marmaris’in bu dönüşümün öncü destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. "Bizim hedefimiz, Kızılbük Thermal Wellness Resort gibi yatırımlarla bu döngüyü kırarak Marmaris’i yılın her döneminde ziyaret edilen, güçlü bir marka destinasyonu haline getirmek ve bölge turizmine sürdürülebilir değer katmak. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Toplantının ardından, 37 bin metrekareyi aşan kıyı şeridi, 1,4 kilometrelik sahil yürüyüş yolu ve geniş plaj alanlarıyla bölgenin en büyük sosyal yaşam alanlarından birini oluşturan Kızılbük Thermal Wellness Resort, gazetecilere gezdirildi. Tabiatla iç içe tesisi gezen gazeteciler, Sinpaş Holding Kurumsal İletişim Müdürü Süreyya Erbayrak'tan bilgiler aldı ve bölgeye kattığı değer dolayısıyla teşekkür etti.

