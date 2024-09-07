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Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı: Bakan Işıkhan'ın Vizyonu

Bakan Işıkhan, Mardin'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek yerli kalkınma hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:57
Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı: Bakan Işıkhan'ın Vizyonu

Bakan Işıkhan Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda hedeflerini açıklayan Işıkhan, "Hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmektir." dedi.

Çalışma Hayatını Geliştirmek İçin İstişareler Yapıyoruz

Bakan Işıkhan, toplantının önemine değinerek, "Çalışma hayatının temsilcileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Bu toplantıları çok önemli buluyorum. Mardin’in sorunlarını çözmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

İş Pozitif Projesi ile Kadın İstihdamını Artırıyoruz

Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla işverenler ve çalışanlar arasında köprü kurduklarını söyleyerek, "İş Pozitif Projesi ile 460 binden fazla kadının istihdamla buluşmasına yardım ettik" dedi. Bu projenin, kayıtlı kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkiye’nin Yüzyıllık Vizyonu

Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyona uygun hale getirdiklerini dile getirerek, "Dalgalanmalar olsa da gidişat olumlu. Çalışma hayatını desteklemeye yönelik yeni uygulamalara devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mardin'in Geleceği için Birlikte Çalışalım

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentin tarım, sanayi ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Akkoyun, şehir için gerekli gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca AK Parti Mardin milletvekilleri ve diğer siyasi yetkililer de yer aldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nca "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da (sağ 3) katıldı.

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