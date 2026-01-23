Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak

Marmarabirlik, 2025/2026 kampanyasında 13 Şubat 2026'da 860 milyon TL ödeyerek ürün bedellerinin %75'ini tamamlayacak; kalan %25 Nisan'da hesaplara geçecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:52
Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak

Marmarabirlik 13 Şubat 2026'da 860 milyon TL Ödeyecek

Marmarabirlik, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 13 Şubat 2026 tarihinde 860 milyon TL ödeme yapacak.

Kampanya Ödeme Takvimi ve Tutarlar

Kampanya içinde ürün bedellerinin yüzde 50'si, ortaklara 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödeniyor. Ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısı 13 Şubat 2026 tarihinde ödenmiş olacak. Bu ödemenin ardından ürün bedellerinin yüzde 75'i, yani 2 milyar 580 milyon TL, toplam olarak ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm de en geç Nisan ayı içinde ortakların hesabında olacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'ın Açıklaması

Ali Yıldız, geçtiğimiz yıl 3 milyar 362 milyon TL tutarında ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik’in 3 milyar 440 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıldız, üreticilere sundukları yaklaşımı şu sözlerle özetledi:

Göreve geldiğimiz günden bugüne üreticimize doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz

MARMARABİRLİK, 2025/2026 İŞ YILI ÜRÜN ALIM KAMPANYASINDA ALDIĞI ÜRÜN BEDELLERİNİN KALAN YARISININ...

MARMARABİRLİK, 2025/2026 İŞ YILI ÜRÜN ALIM KAMPANYASINDA ALDIĞI ÜRÜN BEDELLERİNİN KALAN YARISININ KARŞILIĞI OLARAK 13 ŞUBAT 2026 TARİHİNDE 860 MİLYON TL ÖDEME YAPACAK.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Güneş Paneli Desteğiyle Yörükler Enerjiye Kavuştu
2
Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor
3
Altın ve Gümüşte Rekor: Ons Altın 4 bin 967 Dolar, Ons Gümüş 99 Dolar
4
Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak
5
Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu
6
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Sektörü Masaya Yatırıldı
7
Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de İhracatını En Çok Artıran İl Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları