Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak

Marmarabirlik 13 Şubat 2026'da 860 milyon TL Ödeyecek

Marmarabirlik, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 13 Şubat 2026 tarihinde 860 milyon TL ödeme yapacak.

Kampanya Ödeme Takvimi ve Tutarlar

Kampanya içinde ürün bedellerinin yüzde 50'si, ortaklara 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödeniyor. Ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısı 13 Şubat 2026 tarihinde ödenmiş olacak. Bu ödemenin ardından ürün bedellerinin yüzde 75'i, yani 2 milyar 580 milyon TL, toplam olarak ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm de en geç Nisan ayı içinde ortakların hesabında olacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'ın Açıklaması

Ali Yıldız, geçtiğimiz yıl 3 milyar 362 milyon TL tutarında ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik’in 3 milyar 440 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıldız, üreticilere sundukları yaklaşımı şu sözlerle özetledi:

Göreve geldiğimiz günden bugüne üreticimize doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz

