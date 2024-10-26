Marmaray'ın 11. Yaşı ve Başarıları

Marmaray, 11. Yaşını Kutluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle Marmaray'ın 11. yaşını kutladı. Uraloğlu, açılışından bu yana 1 milyar 205 milyon yolcu hizmet verdiklerini belirtti.

Geçmişe Kısa Bir Bakış

Marmaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete sunuldu. 164 yıllık bir hayalin somutlaşması olan Marmaray, Ağustos 2004'te ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan süreçte, İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek için önemli bir adım atıldı.

Konfor ve Hız

Marmaray ile Sirkeci ve Üsküdar arasındaki mesafe sadece 4 dakikada kat edilebiliyor. Uraloğlu, bunun yanı sıra Marmaray’ın, uluslararası standartlardaki konforlu seyahat imkanı sunduğunun altını çizdi. Hattın, 60,46 metre derinlikte olmasıyla dünyanın en derin batırma tüp tüneli olduğunu belirtti.

Gelişen Yolcu Sayıları

2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısının, bu yılın ilk 10 ayında 208 milyona ulaştığı bildirildi. Günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet sunan Marmaray, 76,6 kilometre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Sefer Sayıları ve Hizmet Detayları

Uraloğlu, Halkalı-Gebze arasında günde 148 tren seferi ve Pendik-Ataköy arasında 139 tren seferi yapıldığını ifade etti. Toplamda günde 287 sefer gerçekleştirildiği, hafta sonu ilave seferlerle bu sayının 297'ye çıkarıldığı belirtildi.

Uluslararası Yük Taşımacılığı

Marmaray, yük taşımacılığında da önemli bir rol üstleniyor. Uraloğlu, Orta Koridor’un altın halkası olarak nitelendirdiği Marmaray'dan bugüne kadar Avrupa yönüne 2,088 yük treni ve Asya yönüne 1,881 yük treni geçtiğini ifade etti. Böylece Türkiye, küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürmeye devam ediyor.