Marmaris'e 2 kruvaziyer geldi: 930 yolcu karaya çıktı

Club Med 2 ve Azamara Pursuit Marmaris'e yanaştı; toplam 930 yolcu, çarşı ve tarihi bölgeleri gezdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:00
Muğla'nın Marmaris ilçesine Club Med 2 ve Azamara Pursuit isimli iki kruvaziyer toplam 930 yolcu getirdi.

Azamara Pursuit Marmaris'e ulaştı

Bodrum Limanı'ndan gelen 181 metre boyundaki Malta bayraklı Azamara Pursuit Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide 672 yolcu ile 395 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi, bölgenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Geminin bir sonraki durağının İstanköy (Kos) Limanı olacağı bildirildi.

Club Med 2'nin ziyaret rotası

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Club Med 2 de Marmaris Limanı'na yanaştırıldı. Kaş Limanı'ndan hareket eden Fransa bayraklı gemide 258 yolcu ile 211 personel bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, geminin akşam saatlerinde Patmos Limanına hareket edeceğini duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Club Med 2" ve "Azamara Pursuit" (fotoğrafta) isimli iki kruvaziyer 930 yolcu getirdi.

