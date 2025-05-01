Marmaris'e 590 Yolcu Taşıyan 'Explora I' Kruz Gemisi Varış Yaptı

Marmaris'e Lüks Kruvaziyer Varış Yaptı

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris, Explora I isimli kruvaziyer gemisi ile 590 yolcu ağırladı. Rodos Limanı'ndan sonra rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

Yolcular Marmaris'i Keşfe Çıktı

Gemi yolcularının büyük bir kısmının ABD vatandaşları olduğu belirtilirken, gemide toplam 590 yolcu ve 630 personel bulunmaktadır. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ederek Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı gezdiler.

Farklı Etkinlikler ve Turlar

Turistler arasında, bazıları bisiklet kiralayarak şehir turu yapmayı tercih ederken, diğerleri Dalyan turuna katılmayı seçti. Gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı’na gitmesi planlanan bu kruvaziyer, Marmaris’te keyifli anlar yaşatmış oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.