DOLAR
38,46 0,13%
EURO
43,71 0,05%
ALTIN
3.984,85 2,01%
BITCOIN
3.697.149,84 -1,54%

Marmaris'e 590 Yolcu Taşıyan 'Explora I' Kruz Gemisi Varış Yaptı

Marmaris, 'Explora I' kruvaziyeriyle 590 yolcu ağırladı. Turistler, Marmaris'i keşfe çıktı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:01
Marmaris'e 590 Yolcu Taşıyan 'Explora I' Kruz Gemisi Varış Yaptı

Marmaris'e Lüks Kruvaziyer Varış Yaptı

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris, Explora I isimli kruvaziyer gemisi ile 590 yolcu ağırladı. Rodos Limanı'ndan sonra rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

Yolcular Marmaris'i Keşfe Çıktı

Gemi yolcularının büyük bir kısmının ABD vatandaşları olduğu belirtilirken, gemide toplam 590 yolcu ve 630 personel bulunmaktadır. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ederek Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı gezdiler.

Farklı Etkinlikler ve Turlar

Turistler arasında, bazıları bisiklet kiralayarak şehir turu yapmayı tercih ederken, diğerleri Dalyan turuna katılmayı seçti. Gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı’na gitmesi planlanan bu kruvaziyer, Marmaris’te keyifli anlar yaşatmış oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'e 590 Yolcu Taşıyan 'Explora I' Kruz Gemisi Varış Yaptı
2
Türkiye'de Elektrik Kesintisi Yok: Bakan Bayraktar Açıklamada Bulundu
3
Sıfır araç arayan bu listeye koşuyor! En ucuz modeller sıralandı
4
Bursa'da Türk Moda Kumaşları Fuarı Başarıyla Sona Erdi
5
2025'te 4.5 Milyar Dolar İhracat Hedefleyen Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Ödüllendirildi
6
Çayırhan Termik Santrali İhalesinde En Yüksek Teklif Akçadağ İnşaat'tan Geldi
7
TİM İhracat Pazar Monitörü: Ocak Ayı Sonuçları Açıklandı

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu