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Marmaris'te Lüks 'Maltese Falcon' Yatına İlgi

88 metrelik 'Maltese Falcon' yatı, Marmaris'te 580 bin avro haftalık kiralama bedeliyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:04
Marmaris'te Lüks 'Maltese Falcon' Yatına İlgi

Marmaris'te Yüzde Yüz Lüks: Maltese Falcon

Muğla'nın Marmaris ilçesi, lüks yat tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 'Maltese Falcon' adlı 88 metrelik yelkenli yat, geçtiğimiz günlerde Marmaris Cruise Port Limanı'na geldi.

İhtişam ve Konfor Bir Arada

Malta bayrağı taşıyan bu lüks yelkenli, 50 bin litre yakıt ikmali ile dikkatleri üzerine çekti. Yat, yiyecek ve içecek ihtiyaçları için yaklaşık 2,5 milyon lira harcandı ve akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılması planlanıyor.

Dünyanın En Büyük Yelkenlilerinden

2006 yılında Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en modern yelkenlilerinden biri olan Maltese Falcon, 12,5 metre genişliğinde ve haftalık 580 bin avro kiralama bedeline sahip. Elektronik ortamda kullanımı kolay bir dokunmatik yelken sistemi ile donatılmış olan yatta, 12 misafir ağırlayabilecek toplam 6 kabin bulunuyor. Ayrıca, spor salonu, jakuzi ve masaj odası gibi birçok eşsiz imkanı da sunuyor.

Tarihçesi ve Sahibi

ABD'li iş insanı Tom Perkins için İstanbul Tuzla'daki Yıldız Tersanesi'nde üç yılda inşa edilen bu muhteşem yat, 2006 yılında denize indirilmiştir. 2009 yılında Yunan iş kadını Elena Ambrosiadou, yatı 60 milyon sterline satın almıştır. Bugün Marmaris'te büyük bir ilgi ile karşılanıyor.

Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris...

Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı Büyük İskelesi'ne yanaştırılan yata 50 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris...

Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı Büyük İskelesi'ne yanaştırılan yata 50 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

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