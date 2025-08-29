MARS - CJ ENM Rekabet Soruşturması Taahhütle Sonlandırıldı

MARS ile CJ ENM hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklama ve getirilen taahhütler

Rekabet Kurulu, sinema işletmeciliği ve film dağıtımı pazarında faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ (CJ ENM) hakkında yürütülen soruşturmayı, şirketlerin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonlandırdı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun soruşturmayı MARS’ın sinema filmi gösterim hizmetlerindeki hakim durumunu dağıtım pazarında kötüye kullanıp kullanmadığı iddiası üzerine başlattığı hatırlatıldı. Soruşturmada, özellikle MARS’ın kendi dağıttığı filmlere avantaj sağladığı ve bunun üçüncü taraf dağıtıcıların pazara erişimini kısıtladığı iddiaları ele alındı.

Kurul, inceleme sonucunda, şirketlerin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturmayı sonlandırdı. Açıklamada sunulan taahhütlere ilişkin ayrıntılar şöyle verildi:

CGV MARS tarafından dağıtımı yapılan filmler, vizyondaki ilk haftalarında MARS sinemalarında en fazla yüzde 20'lik koltuk kapasitesi ile yer bulacak. Böylece, üçüncü taraf dağıtıcıların filmleri en az yüzde 80 oranında izleyiciye ulaşabilecek. Filmlerin sonraki haftalarda vizyonda kalıp kalmaması ise seyirci talebine göre belirlenecek.

Filmlerin vizyonda kalmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin kriterler de açıklandı: ortalama izleyici sayısı, doluluk oranı, talep edilen filmler arasında olup olmaması ve seyirci ilgisinin devam edip etmediği olmak üzere dört kriterden en az ikisini karşılayan filmler, dağıtıcısı kim olursa olsun vizyonda kalmaya devam edecek.

Açıklamada ayrıca, yüksek seyirci potansiyeline sahip lokasyonlarda üçüncü taraf filmlere de yer verileceği, programlamada seyirci tercihinin esas alınacağı ve tüm dağıtım firmalarına objektif ve eşit muamele yapılacağı belirtildi.

Kurul, MARS’ın vizyon programlamasında kendi dağıtım faaliyetinden sorumlu CGV MARS yetkililerinin süreçlere dahil olmasının engelleneceğini açıkladı. CJ ENM’in sunduğu taahhütlerin ise, MARS ile arasındaki ekonomik bağa rağmen kendi dağıttığı filmlere ayrıcalık tanınmasını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Kurulun değerlendirmesine göre, bu taahhütler sayesinde MARS ile CJ ENM arasındaki ilişkinin üçüncü taraf dağıtıcılarla eşit bir ticari ilişki seviyesinde kalması güvence altına alındı. Sunulan taahhütlerle sinema salonlarında adil rekabetin, seyirci tercihine dayalı film çeşitliliğinin korunması ve üçüncü taraf dağıtımcıların pazara erişiminin sağlanarak tekelleşme riskinin önlenmesi amaçlanıyor.