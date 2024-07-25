MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberini Güncelledi

MASAK'tan Kripto Varlıklara Yeni Rehber
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimi rehberini ve formunu güncelledi. Bu güncellemeyle, kripto varlıkların işlem sistematiğine ve hizmet sağlayıcıların çalışma şekline uygun yeni yönlendirmeler sunuluyor.
Şüpheli İşlem Bildirim Zorunluluğu
MALAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ışığında, sektör temsilcilerinden şüpheli işlem bildirimlerinde bulunmalarını talep ediyor. Bu çerçevede, MASAK şüpheli işlem bildirim rehberleri hazırlamaya yetkili konumda bulunuyor.
Rehberdeki Yenilikler
Yeni rehber, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiş ve sadeleştirilmiş bir form sunmaktadır. Güncellemeler, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu dikkate alınarak yapılmıştır. İçeriğinde:
- Yeni şüpheli işlem tipleri ve bildirim kategorileri
- Terör örgütü bilgileri
- Kitle imha silahı finansmanına dair alanlar
- Kimlik tespit bilgileri ve işlem aracılık eden finansal kuruluş bölümleri
- Referans değer tablolarının güncellenmesi
Masak Online 2.0 ile Kolaylık
Yeni elektronik bildirime olanak sağlayan “Masak Online 1.0” platformu, “Masak Online 2.0” olarak yeniden tasarlandı. Sistemdeki güncellemelerle, erişim güvenliği arttırıldı ve esnek, güçlü yapılar sağlandı. Ayrıca, yükümlülerin daha verimli işlem yapabilmesi için XML kılavuzu hazırlandı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, belirtilen usul ve esaslarla birlikte 26 Temmuz tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini MASAK’a iletebilecekler.