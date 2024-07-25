MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberini Güncelledi

MASAK'tan Kripto Varlıklara Yeni Rehber

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimi rehberini ve formunu güncelledi. Bu güncellemeyle, kripto varlıkların işlem sistematiğine ve hizmet sağlayıcıların çalışma şekline uygun yeni yönlendirmeler sunuluyor.

Şüpheli İşlem Bildirim Zorunluluğu

MALAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ışığında, sektör temsilcilerinden şüpheli işlem bildirimlerinde bulunmalarını talep ediyor. Bu çerçevede, MASAK şüpheli işlem bildirim rehberleri hazırlamaya yetkili konumda bulunuyor.

Rehberdeki Yenilikler

Yeni rehber, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiş ve sadeleştirilmiş bir form sunmaktadır. Güncellemeler, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu dikkate alınarak yapılmıştır. İçeriğinde:

Yeni şüpheli işlem tipleri ve bildirim kategorileri

Terör örgütü bilgileri

Kitle imha silahı finansmanına dair alanlar

Kimlik tespit bilgileri ve işlem aracılık eden finansal kuruluş bölümleri

Referans değer tablolarının güncellenmesi

Masak Online 2.0 ile Kolaylık

Yeni elektronik bildirime olanak sağlayan “Masak Online 1.0” platformu, “Masak Online 2.0” olarak yeniden tasarlandı. Sistemdeki güncellemelerle, erişim güvenliği arttırıldı ve esnek, güçlü yapılar sağlandı. Ayrıca, yükümlülerin daha verimli işlem yapabilmesi için XML kılavuzu hazırlandı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, belirtilen usul ve esaslarla birlikte 26 Temmuz tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini MASAK’a iletebilecekler.