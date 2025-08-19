Matriks: İlk Yarı Hasılatı 536 milyon 468 bin 364 lira, Net Kâr 68 milyon 130 bin 602 lira

Matriks yılın ilk yarısında güçlü finansal performans sergiledi

Matriks, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin gelirleri söz konusu dönemde 536 milyon 468 bin 364 liraye ulaşırken, net kârı 68 milyon 130 bin 602 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin brüt kârı ise 141 milyon 724 bin 464 lira oldu.

Finansal göstergeler ve ana faaliyet sonuçları

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, yılın ilk yarısında esas faaliyet kârlarının 110 milyon lirayı aştığını belirterek, "Karlılığımızı ve yatırımlarımızı birlikte sürdürmeyi başarmak bizim için değerliydi." ifadesini kullandı.

HFT altyapısı ve işlem teknolojilerine vurgu

Tutar, günümüz piyasa koşullarında hızlı işlem yapmanın yanı sıra bu işlemleri etkin yönetmenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tutar sözlerini şöyle sürdürdü: "HFT altyapımızı, milyonlarca emir mesajını anlık olarak işleyebilen, gelişmiş emir ve risk yönetimi araçlarımızla entegre ederek, kurumlara uçtan uca işlem, yönetim ve kontrol imkanı sunan kapsamlı bir mimari oluşturduk."

Tutar ayrıca, "VİOP, pay ve borçlanma araçlarında, emir iletimi, risk yönetimi ve portföy takibi konusunda kullanıcı dostu, in-memory çözümlerimiz ve destek hizmetlerimizle yarattığımız farkın yanında bu entegrasyonla mikro saniye seviyesindeki emir gönderim hızlarıyla piyasa yapıcılar ve yüksek hacimli yatırım yapan kurumlar için ciddi bir avantaj sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu. Şirketin OMS NEXT ve ADK Server ürünleriyle bu deneyimi bütünleştirdiği aktarıldı.

roobit_ ve token ekonomisine bakış

Tutar, iştirakleri kripto varlık hizmet sağlayıcısı "roobit_"in sermayesini bu dönemde 150 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, "Token ekonomisinin önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Geleneksel sermaye piyasasıyla kripto varlık ekosistemi arasındaki geçişkenliğin artacağını ve bu iki dünyanın birbirini dönüştürerek giderek daha fazla yakınlaşacağını öngörüyoruz. Bu vizyonla Rootech çatısı altında hayata geçirdiğimiz 'roobit_' markasının, hem kurumlar hem de bireysel yatırımcılar için bir kripto para borsası olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak stratejik bir köprü işlevi göreceğine inanıyoruz."

Deneyim ve altyapıya yapılan yatırım

Tutar son olarak, sektörel deneyim ve güven unsurunun önemine dikkat çekerek, "Kripto para ve blokzincir alanında deneyimli uzmanlarla Matriks ekibinin tecrübesini bir araya getirerek güçlü bir ekip ve ileri düzeyde bir teknolojik altyapı oluşturduk. Farklı kurumların kullanımına da açılan altyapımızla sektör genelinde katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Emir ve işlem teknolojileri, destek hizmetleriyle sürdürülebilirlik konularındaki derin tecrübemiz, geliştirdiğimiz çözümlere önemli bir avantaj sağlıyor."