Matriks'in 9 Aylık Net Karı Yüzde 71 Artışla 79,6 Milyon Lira Oldu

Matriks'in 9 Aylık Performansı

Matriks, 2023 yılının ilk 9 ayında net karını yüzde 71 artışla 79,6 milyon lira olarak açıkladı. Şirketin cirosu ise geçen yılın aynı dönemine göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 20 artış göstererek 714 milyon lira seviyesine ulaştı.

Cem Tutar'ın Değerlendirmeleri

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, şirketin esas faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228, enflasyon düzeltmesi ile ise yüzde 80 artışla 210 milyon lira seviyesine yaklaştığını kaydetti. Bu gelişmeyi değerlendiren Tutar, "Esas faaliyet karındaki büyüme çizgisini sürdürebilmek önemliydi. Ürün ve servislerimizdeki çeşitliliğin, çözümlerimizin kalitesinin sonuçlarını aldığımızı düşünüyorum," dedi.

MatriksIQ'nun Yeni Versiyonu

Tutar ayrıca, MatriksIQ platformunun yeni versiyonunun önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunulacağını belirtti. Yapay zeka destekli yeteneklerin artırılacağı yeni versiyon konusunda, "Gerek ekosistem gerekse Matriks ekiplerinin yapay zeka alanındaki çalışmalarına büyük önem veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Ekosistem Programı ve Yeni İş Ortaklıkları

"Ekosistem programı" kapsamında yeni iş ortaklarını aramaya devam ettiklerini belirten Tutar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için değerli projeleri ön plana çıkaracaklarını vurguladı. Tutar, "Ekosistem şirketlerimizin çözümlerine olan ilgi bize yenilerini keşfetmek konusunda güç veriyor," değerlendirmesini yaptı.

Kripto Para Faaliyetleri

Matriks'in iştiraklerinden Rootech şirketinin, Roobit markasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı kripto para alım satım platformu olduğunu belirten Tutar, faaliyet izni için başvurunun yapıldığını açıkladı. Tutar, yürütülen regülasyon çalışmalarının önemine değinerek, "Dilerim Roobit de ilgili süreçleri başarıyla tamamlar," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.